＜山人音楽祭2025＞、第1弾出演アーティスト17組発表
今年、記念すべき10年目の開催を迎えるG-FREAK FACTORY主宰ロックフェス＜山人音楽祭2025＞の、第1弾出演アーティスト17組が発表された。
今回発表されたのは片平里菜、かりゆし58、KOTORI、G-FREAK FACTORY、J-REXXX BAND、SHANK、JUN SKY WALKER(S)、四星球、竹原ピストル、バックドロップシンデレラ、花冷え。、HAWAIIAN6、Hump Back、HEY-SMITH、The BONEZ、locofrank、ROTTENGRAFFTYの17組。（※五十音順）
＜山人音楽祭 2025 〜10th Anniversary〜＞
開場・開演：開場 9:30 / 開演 11:00 （終演 20:00予定）
会場：日本トーターグリーンドーム前橋（群馬県前橋市岩神町1丁目2-1）
チケット料金：1日券 9,500円(税込)
駐車場付 1日券(9/20) 11,500円(税込)
駐車場付 1日券(9/21) 11,500円(税込)
2日券 18,000円(税込)
駐車場付 2日券 22,000円(税込)
※駐車場付チケットは、先行受付のみの取り扱いとなります。
出演者：片平里菜／かりゆし58／KOTORI／G-FREAK FACTORY／J-REXXX BAND／SHANK／JUN SKY WALKER(S)／四星球／竹原ピストル／バックドロップシンデレラ／花冷え。／HAWAIIAN6／
Hump Back／HEY-SMITH／The BONEZ／locofrank／ROTTENGRAFFTY／…and more!!
（※五十音順）
URL：http://yamabito-ongakusai.com/2025/
お問い合せ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com
主催：DISK GARAGE／BADASS／上毛新聞社
企画・制作：DISK GARAGE／BADASS
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