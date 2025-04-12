¡Ö°ì·³¤ÇÂÇ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¥í¥Ã¥Æ¡¦»³ËÜÂçÅÍ¤¬¾º³Ê ¡¡Ëõ¾Ã¤Î¥É¥é1¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¤Ï»³ÀîÊæ¹â¤«¤é½õ¸À¤â¤é¤¦
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ï12Æü¡¢»³ËÜÂçÅÍÁª¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¡¢À¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç5ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó´Þ¤à¡¢16»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç21ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.365¤Î¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ë²Ì¤É¤¦¤³¤¦¤è¤ê¤â°ì·³¤ÇÂÇ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤Þ¤ºÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì°ì·³¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ì·³¤òÁÛÄê¤·¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âå¤ï¤Ã¤ÆËõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀ¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï14»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨.410¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³«Ëë¸å¤Ï10»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.132¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏµÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¹Ô¤¯¤¾¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³ÀîÊæ¹âÁª¼ê¤Î¸µ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¾ÀîÁª¼ê¡£ÉáÃÊ¤Î»î¹ç¤Ç¤Î°Õ¼±¤Î»ý¤ÁÊý¤ä¥À¥á¤À¤Ã¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨Êý¤Ê¤É¤Î½õ¸À¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¾ÀîÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈ¯¸«¤ÎÂ¿¤¤µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤Î½õ¸À¤â»²¹Í¤Ë¡¢ÉüÄ´¤òÌÜ»Ø¤·¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÄ´À°¤ËÎå¤ß¤Þ¤¹¡£