アメリカの税に関する裁判の難しさは日本の比ではありません。通常の確定申告に加え、複数の情報開示書類(Information Return)の提出が義務付けられ、怠れば高額な罰金、時には刑事罰にまで発展することもあります。本稿では、アメリカにおける海外資産申告制度の全容と、救済措置の仕組み、そして過去に実際に起きた判例をもとに、制度の厳しさと申告漏れのリスクについて詳しく解説します。

アメリカ人の複雑な海外資産・税務申告事情

アメリカでは、海外に何らかの資産を保有している場合、通常の申告書に加えて「International Information Return(国際情報開示報告書)」を提出する義務があります。これは、海外資産の活動状況を報告するもので、申告書と併せてIRS(内国歳入庁)に提出しなければなりません。

たとえば、アメリカ人(グリーンカード保持者を含む)が海外の投資資産をトラストを通じて所有し、そのトラスト名義で海外の証券会社に口座を開設した場合、以下の申告が必要になります。

・Form 3520:トラストへの資金の動きに関する報告

・Form 3520-A:トラスト自体の情報報告

・Form 8938:海外資産の詳細報告(FATCAに基づく)

さらに、アメリカ財務省には「FBAR(Report of Foreign Bank and Financial Accounts)」を通じて、海外金融口座の情報を開示する必要があります。これらのInformation Return(情報報告書)を提出しない場合は、それぞれに重いペナルティが科される可能性があります。

救済プログラムの存在

とはいえ、一定の条件下では救済制度も用意されています。たとえば、単なるミスや不注意による提出漏れであり、意図的でなかったと認められる場合です。具体的には、会計士に依頼し、海外資産の存在をすべて開示していたにもかかわらず、その会計士が誤って「提出不要」と判断していたようなケースです。

このような場合、Streamlined Filing Compliance Procedure(SFCP)というプログラムを利用することができます。軽微な罰金が科される場合もありますが、過去3年間、海外に居住していた納税者であれば、罰金が免除されることもあります。

意図的な未申告の場合

ただし、意図的に海外資産を申告しなかった場合には、Voluntary Disclosure Program(VDP)によって開示を行う必要があります。この手続きでは、無申告の情報報告書や収入に対する修正申告書を提出しなければなりません。

刑事訴追を回避する代わりに、最も課税額の多かった年に対する税額の75%に相当する罰金が課されることがあります(日本では考えにくい措置ですが…)。さらに、海外資産の隠蔽を勧めた仲介業者や個人の名前も開示しなければなりません。

いずれのプログラムもIRSから通知を受ける前に申告を行わなければなりません。すでにIRSの監視下にある場合、こうした救済措置は利用できません。

アメリカの申告制度の厳しさ

アメリカ人やアメリカ居住者が海外に資産や法人を保有している場合、その申告義務は非常に複雑です。日本では「国外財産調書」の提出程度で済むのに対し、アメリカでは専門知識を持つ会計士に相談し、必要な情報報告書の提出を徹底することが極めて重要です。最悪の場合、刑事罰や収監のリスクもあり得ます。

申告書忘れのペナルティ…裁判による逆転も容易ではない

このような申告書をアメリカで忘れてしまった場合、アメリカでどのようなペナルティが待っているのでしょうか。2つほど事例を紹介します。

10年以上にわたってFBARの提出義務を怠る

1999年に父親からスイスの銀行口座を譲り受けたMonica Tothさん(当時82歳)は、10年以上にわたってFBARの提出義務を怠ってしまいました。

その後、FBARを提出し納税を済ませたものの、IRSは故意に提出を怠ったとして、220万ドルの制裁金を課しました。Tothさんはこれを修正憲法8条(過剰な罰金の禁止)に違反しているとして控訴しました。しかし、最高裁判所はIRSの主張(故意に行われたものであり、民事上の制裁金である)を支持し、220万ドルの制裁金が確定しました。

スイスの口座にある資産を未申告

もう1人はルーマニア生まれのAlexandru Bittner氏。1980年代にアメリカに移住、市民権を取得しましたが、1990年代にルーマニアに戻り事業で成功を収めました。

彼が保有していた海外資産は約7,000万ドルで、スイスを中心に272の口座を所有していました。2011年にアメリカに戻った際、過去のFBAR未提出に気づき、1996年〜2011年分を遡って提出しました。しかしIRSは、時効が成立していない2007年〜2011年分の5年分について、272口座ごとに制裁金を課し、合計272万ドルの罰金としました。

Bittner氏とIRSの間で「申告漏れが故意ではなかった点」は一致していましたが、Bittner氏は制裁は年度ごとに課されるべき(計5万ドル)と主張。最高裁まで争った結果、Bittner氏の主張が5対4の僅差で認められました。

お金がなければ税務裁判を起こすこともできないアメリカ

このケースで重要なのは、アメリカでは訴訟を起こすにも資金が必要であるという現実です。

制裁金や延滞税が5万ドル以下であれば、US Tax Court(米国租税裁判所)にて事前納付なしで訴訟が可能です。しかし、5万ドルを超える場合は、US District Court(米国連邦裁判所)またはUS Court of Federal Claims(米国請求裁判所)で争うこととなり、まず制裁金などを全額納付した上でなければ訴訟を起こせません。

勝訴したBittner氏はそのための資金を持つ富裕層でした。Tothさんも税制改革団体の支援があったからこそ裁判を起こせましたが、一般市民にとっては極めて困難なのが現実です。

アメリカの税制度では、提出ミスひとつで巨額の罰金が科され、さらにそれを争うためにも多額の費用がかかる可能性があります。海外資産を持つアメリカ人や居住者にとって、専門家のサポートを受けて適切に申告することが不可欠であり、軽視すれば深刻な法的リスクを招く可能性があるのです。

税理士法人奥村会計事務所 代表

奥村眞吾