2025年4月12日放送の「ぶらり途中下車の旅」は山手線の旅。

旅人は、太川陽介。

山手線

都心をぐるり一周する山手線。2020年3月「高輪ゲートウェイ駅」が開業し全30駅に。

沿線には繁華街をはじめ人情味あふれる下町などもあり、東京の様々な表情を楽しむことができます。

今週の旅人：太川陽介

1959年1月13日生まれ。京都府出身。

1976年「陽だまりの中で」でレコードデビュー。キャッチフレーズは『昇れ！太陽くん』。翌年『Lui-Lui』の大ヒットでレコード大賞・新人賞を受賞。現在は、舞台、テレビに活躍中。

おじゃましたところ 品川駅 マクセル アクアパーク品川 田町駅 醤油をかけない海鮮丼 うみさち 神田駅 Konel 上野駅 LUPI COFFEE 池袋駅 雑司が谷案内処齋藤小風さん 恵比寿駅 Cheese Tavern CASCINA 醤油をかけない海鮮丼 うみさちKonelLUPI COFFEE雑司が谷案内処齋藤小風さんCheese Tavern CASCINA



マクセル アクアパーク品川（品川駅）

水族館でお花見ができる？！夜桜と魚たちが生み出す美しい光景

NAKED SAKURA AQUARIUM

＜開催期間＞

2025年3月1日(土)〜4月20日(日)

【最寄駅】山手線「品川駅（高輪口）」から徒歩約2分

【所番地】東京都港区高輪4-10-30（品川プリンスホテル内）

【電話番号】03-5421-1111＜音声ガイダンス＞

【営業時間】10:00〜20:00（最終入場19:00） ※時季により異なる

【ホームページ】https://www.aqua-park.jp

【Instagram】https://www.instagram.com/aquapark_official/

【X（旧Twitter）】https://x.com/_aquapark_

醤油をかけない海鮮丼 うみさち（田町駅）

醤油を使わない海鮮丼？！あるものを使って味付けられたマグロ・サーモン・ネギトロの三食丼

【最寄駅】

山手線「田町駅」から徒歩約6分

都営地下鉄「三田駅」から徒歩約6分

【所番地】東京都港区三田3-2-7角田ビル1F

【営業時間】

ランチ：11:30〜15:00

ディナー：17:00〜21:00

（ラストオーダー30分前）

【定休日】月曜

【ホームページ】https://edomae-umisachi.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/umisachi_noshoyu/

最新テクノロジーで入眠できる未来の睡眠服に、20年後の自分から届くビデオメッセージ？！

【最寄駅】

山手線「神田駅」徒歩約20分

総武本線「馬喰町駅」徒歩約2分

都営地下鉄「東日本橋駅」徒歩8分

【所番地】東京都中央区日本橋横山町6-14

【ホームページ】https://konel.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/hellokonel/

【X（旧Twitter）】https://x.com/hellokonel

LUPI COFFEE（上野駅）

キャロットケーキとほかのスイーツの独創的な組み合わせ！キャロットケーキクレープとは？

【最寄駅】

山手線「上野駅」入谷口から徒歩6分

東京メトロ銀座線「稲荷町駅」徒歩7分

東京メトロ日比谷線「入谷駅」徒歩7分

【所番地】東京都台東区北上野1丁目1-1

【営業時間】8:00〜17:00（ラストオーダー16:00)

【定休日】水曜日+不定休（Instagramのハイライトにある営業日カレンダーをご参照ください）

【Instagram】https://www.instagram.com/lupi_coffee/

街の魅力を再発見！歴史ある雑司が谷の観光と交流の拠点

【最寄駅】

山手線「池袋駅」から徒歩約13分

東京メトロ副都心線「雑司が谷駅」徒歩約2分

都電荒川線「鬼子母神前駅」徒歩約2分

【所番地】東京都豊島区雑司が谷3-19-5

【電話番号】03-6912-5026

【営業時間】10時30分〜16時30分

【定休日】木曜日

【ホームページ】https://www.toshima-mirai.jp/zoshigaya/

伝統工芸士が生み出す和モダンな「つまみ細工」小物やアート

【ホームページ】https://littletsumami.com/profile/

【Instagram】https://www.instagram.com/littletsumami/

Cheese Tavern CASCINA（恵比寿駅）

およそ30種類のチーズを様々な料理で味わえるイタリアンレストラン。チーズの魅力をたっぷり引き出した、パスタ、ピザ、肉料理をご堪能あれ！

【最寄駅】

山手線「恵比寿駅」から徒歩約3分

東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩約3分

【所番地】東京都渋谷区恵比寿南1-11-2 1F

【電話番号】03-6412-7905

【営業時間】

ランチ

月〜金 11:30〜14:30

土日祝 11:30〜15:00

ディナー

月〜木 17:30〜22:00

金 17:30〜22:30

土 17:00〜22:30

日祝 17:00〜22:00

※ラストオーダーは閉店の1時間前となります。

【ホームページ】http://cheese-tavern-cascina.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/cheese.tavern.cascina/