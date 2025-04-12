太川陽介が山手線でぶらり途中下車の旅
2025年4月12日放送の「ぶらり途中下車の旅」は山手線の旅。
旅人は、太川陽介。
山手線
都心をぐるり一周する山手線。2020年3月「高輪ゲートウェイ駅」が開業し全30駅に。
沿線には繁華街をはじめ人情味あふれる下町などもあり、東京の様々な表情を楽しむことができます。
今週の旅人：太川陽介
1959年1月13日生まれ。京都府出身。
1976年「陽だまりの中で」でレコードデビュー。キャッチフレーズは『昇れ！太陽くん』。翌年『Lui-Lui』の大ヒットでレコード大賞・新人賞を受賞。現在は、舞台、テレビに活躍中。
おじゃましたところ
品川駅マクセル アクアパーク品川
田町駅醤油をかけない海鮮丼 うみさち
神田駅Konel
上野駅LUPI COFFEE
池袋駅雑司が谷案内処齋藤小風さん
恵比寿駅Cheese Tavern CASCINA
マクセル アクアパーク品川（品川駅）
水族館でお花見ができる？！夜桜と魚たちが生み出す美しい光景
NAKED SAKURA AQUARIUM
＜開催期間＞
2025年3月1日(土)〜4月20日(日)
【最寄駅】山手線「品川駅（高輪口）」から徒歩約2分
【所番地】東京都港区高輪4-10-30（品川プリンスホテル内）
【電話番号】03-5421-1111＜音声ガイダンス＞
【営業時間】10:00〜20:00（最終入場19:00） ※時季により異なる
【ホームページ】https://www.aqua-park.jp
【Instagram】https://www.instagram.com/aquapark_official/
【X（旧Twitter）】https://x.com/_aquapark_
醤油をかけない海鮮丼 うみさち（田町駅）
醤油を使わない海鮮丼？！あるものを使って味付けられたマグロ・サーモン・ネギトロの三食丼
【最寄駅】
山手線「田町駅」から徒歩約6分
都営地下鉄「三田駅」から徒歩約6分
【所番地】東京都港区三田3-2-7角田ビル1F
【営業時間】
ランチ：11:30〜15:00
ディナー：17:00〜21:00
（ラストオーダー30分前）
【定休日】月曜
【ホームページ】https://edomae-umisachi.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/umisachi_noshoyu/
Konel（神田駅）
最新テクノロジーで入眠できる未来の睡眠服に、20年後の自分から届くビデオメッセージ？！
【最寄駅】
山手線「神田駅」徒歩約20分
総武本線「馬喰町駅」徒歩約2分
都営地下鉄「東日本橋駅」徒歩8分
【所番地】東京都中央区日本橋横山町6-14
【ホームページ】https://konel.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/hellokonel/
【X（旧Twitter）】https://x.com/hellokonel
LUPI COFFEE（上野駅）
キャロットケーキとほかのスイーツの独創的な組み合わせ！キャロットケーキクレープとは？
【最寄駅】
山手線「上野駅」入谷口から徒歩6分
東京メトロ銀座線「稲荷町駅」徒歩7分
東京メトロ日比谷線「入谷駅」徒歩7分
【所番地】東京都台東区北上野1丁目1-1
【営業時間】8:00〜17:00（ラストオーダー16:00)
【定休日】水曜日+不定休（Instagramのハイライトにある営業日カレンダーをご参照ください）
【Instagram】https://www.instagram.com/lupi_coffee/
雑司が谷案内処（池袋駅）
街の魅力を再発見！歴史ある雑司が谷の観光と交流の拠点
【最寄駅】
山手線「池袋駅」から徒歩約13分
東京メトロ副都心線「雑司が谷駅」徒歩約2分
都電荒川線「鬼子母神前駅」徒歩約2分
【所番地】東京都豊島区雑司が谷3-19-5
【電話番号】03-6912-5026
【営業時間】10時30分〜16時30分
【定休日】木曜日
【ホームページ】https://www.toshima-mirai.jp/zoshigaya/
齋藤小風さん（池袋駅）
伝統工芸士が生み出す和モダンな「つまみ細工」小物やアート
【ホームページ】https://littletsumami.com/profile/
【Instagram】https://www.instagram.com/littletsumami/
Cheese Tavern CASCINA（恵比寿駅）
およそ30種類のチーズを様々な料理で味わえるイタリアンレストラン。チーズの魅力をたっぷり引き出した、パスタ、ピザ、肉料理をご堪能あれ！
【最寄駅】
山手線「恵比寿駅」から徒歩約3分
東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩約3分
【所番地】東京都渋谷区恵比寿南1-11-2 1F
【電話番号】03-6412-7905
【営業時間】
ランチ
月〜金 11:30〜14:30
土日祝 11:30〜15:00
ディナー
月〜木 17:30〜22:00
金 17:30〜22:30
土 17:00〜22:30
日祝 17:00〜22:00
※ラストオーダーは閉店の1時間前となります。
【ホームページ】http://cheese-tavern-cascina.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/cheese.tavern.cascina/