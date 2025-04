『攻殻機動隊』シリーズの新作テレビアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』(2026年放送)のメインスタッフ情報、特報映像、ティザービジュアルが公開された。これまでのシリーズの監督は押井守、神山健治、黄瀬和哉がそれぞれ担当していたが、今作はアニメ『ダンダダン』副監督などを担当したモコちゃんが新たに務め、これが初監督作品となる。アニメーション制作は『犬王』や『映像研には手を出すな!』、『ダンダダン』などで知られるサイエンスSARUが担当。モコちゃん監督もアニメ『平家物語』などサイエンスSARU作品に数多く参加している。

シリーズ構成・脚本はSF小説家であり、「攻殻機動隊」小説アンソロジーの一編『Shadow.net』も上梓した円城塔、キャラクターデザイン・総作画監督はアニメ『スプリガン』、『リトルウィッチアカデミア』のキャラクターデザインなどを手がけた半田修平士が務める。新たに公開された特報映像第2弾は、原画やコンテなどの制作素材で構成された映像で、今作で描かれるドラマが垣間見えるものとなっている。また、現在開催中の『士郎正宗の世界展〜「攻殻機動隊」と創造の軌跡〜』展示会場内では、会場限定の特別バージョンも上映されている。ティザービジュアル第2弾は全身義体のサイボーグである主人公・草薙素子とAI搭載型思考戦車・フチコマが描かれており、キャラクターデザイン・総作画監督をつとめる半田修平による描き下ろし。原作者・士郎正宗による『攻殻機動隊』原作第1巻コミック表紙ラフ案のオマージュを感じさせるビジュアルに仕上がっている。『攻殻機動隊』は、1989年に漫画家・士郎正宗が、青年誌「ヤングマガジン」の増刊「ヤングマガジン海賊版」第5号から連載を開始したSF作品。電脳戦や格闘などで優れた能力を持つ全身義体(サイボーグ)の草薙素子が主人公で、彼女をリーダーとした攻性の部隊「攻殻機動隊」が、高度複雑化する凶悪犯罪に立ち向かう姿を描いた物語。リアルで精密な描き込みとともに、サイバーパンク的な要素や哲学的なテーマを探求しながら、人間とテクノロジーの融合、個人のアイデンティティなどについて深く考察しており、多くのクリエイターたちに影響を与え、単行本は『攻殻機動隊THE GHOST IN THE SHELL』『攻殻機動隊2MANMACHINE INTERFACE』『攻殻機動隊1.5 HUMAN-ERROR PROCESSER』の3冊が講談社から刊行されている。メディアミックス展開もされており、押井守監督によるアニメ映画『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』(1995年)をはじめ、アニメーション、ハリウッド実写映画など様々な作品群を展開し、世界中に驚きと刺激を与え続けてきた人気シリーズとなっている。■原作者・士郎正宗コメントアニメ作品に限って言うと、今回の『攻殻』は押井氏版、神山氏版、黄瀬氏版に次ぐ4番目の『攻殻』、或いは『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』と『イノセンス』を分け、『S.A.C.』シリーズを1期・2期・SSS、『ARISE』シリーズと『新劇場版』、『SAC_2045』シリーズを1期・2期に分ける企画としては10作目となる。制作関係者が替わった観点からだと第2世代型の1作目と捉えることも可能だろうか。元々の原作漫画が古い点はもう諦めてご容赦頂くとして(陳謝)、今回も良い映像作品となって何らかの形でお楽しみ頂ければ幸いかと思う。■監督:モコちゃんプロフィール1992年生まれ。2015年サイエンスSARU入社。本名:木村翔馬。山代風我と共に演出補佐等として湯浅政明監督に師事。「平家物語」(2022年)、「四畳半タイムマシンブルース」(2022年)で絵コンテ・演出、「スコット・ピルグリムテイクス・オフ」(2023年)では絵コンテ・演出のほかにオープニングアニメーションの絵コンテ・演出を担当。「ダンダダン第1期」(2024年)では副監督、絵コンテ・演出、エンディングアニメーションの絵コンテ・演出も務めた。2026年放送開始予定のテレビアニメ―ションシリーズ「攻殻機動隊THE GHOST IN THE SHELL」が初監督作となる。