DeNA¤¬¸í¾ðÊó³È»¶¤ËÃí°Õ´µ¯¡Ö¿´¤Ê¤¤À¼¤¬°ìÉô¤ÎÊý¡¹¤Ë¡×¡¡¹â¶¶Í¥ÅÍ¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼µÞî±Ãæ»ß¤Ç
µåÃÄSNS¤ÇÈ¯É½
¡¡DeNA¤Ï12Æü¡¢9Æü¤Î»î¹ç¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¸µHiHi Jets¤Î¹â¶¶Í¥ÅÍ¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µåÃÄ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç²þ¤á¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢SNS¾å¤Ç¡Ö»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¾ðÊó¤¬³È»¶¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎDeNA¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢9Æü¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤Î»ØÆ³¤Ë¤è¤ê³«ºÅ¤Ï´í¸±¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ûDeNA¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ
¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓÅöµåÃÄ¤¬2025/4/9¡Ê¿å¡Ë¤Ë´ë²è¡¦¼çºÅ¤·¤¿¹â¶¶Í¥ÅÍ¤µ¤ó»î¹ç¸å¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼Ãæ»ß¤ËºÝ¤·¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸½ºßSNSÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯¿´¤Ê¤¤À¼¤¬°ìÉô¤ÎÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸í²ò¤Ë´ð¤Å¤¯¤´°Õ¸«¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë