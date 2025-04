正解は「嘘をつく」でした!

日本語にも「オオカミ少年」という言葉がありますよね。

「たくさん嘘をついているせいで信用されなくなる」という意味あいをもっていますよ。

「If you cry wolf too often, nobody will believe you.」

(嘘をつきすぎていると、だれもあなたのことを信じなくなるよ)