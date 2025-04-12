

●今週の業種別騰落率ランキング



※4月11日終値の4月4日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 12 業種 値下がり： 21 業種

東証プライム：1634銘柄 値上がり：1005 銘柄 値下がり： 617 銘柄 変わらず他： 12 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 小売業(0277) +2.75 ＪＩＮＳＨＤ <3046> 、ツルハＨＤ <3391> 、ウエルシア <3141>

２. 海運業(0272) +2.51 飯野海 <9119> 、商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107>

３. 情報・通信業(0275) +1.99 セルシス <3663> 、ウイングアク <4432> 、フジＨＤ <4676>

４. 建設業(0253) +1.91 新日本空調 <1952> 、東亜道 <1882> 、朝日工 <1975>

５. 不動産業(0282) +0.93 グッドコムＡ <3475> 、ＳＲＥＨＤ <2980> 、霞ヶ関Ｃ <3498>

６. 食料品(0254) +0.68 わらべ日洋 <2918> 、Ｌドリンク <2585> 、六甲バタ <2266>

７. ゴム製品(0260) +0.59 住友ゴ <5110> 、ＴＯＹＯ <5105> 、オカモト <5122>

８. その他製品(0269) +0.42 宝＆ＣＯ <7921> 、広済堂ＨＤ <7868> 、トランザク <7818>

９. 陸運業(0271) +0.38 ニッコンＨＤ <9072> 、神電鉄 <9046> 、東京メトロ <9023>

10. 非鉄金属(0263) +0.35 大阪チタ <5726> 、ＳＷＣＣ <5805> 、フジクラ <5803>

11. サービス業(0283) +0.22 ＧＭＯインタ <4784> 、ベイカレント <6532> 、ミダックＨＤ <6564>

12. 機械(0265) +0.20 日製鋼 <5631> 、技研製 <6289> 、イワキポンプ <6237>

13. パルプ・紙(0256) -0.03 王子ＨＤ <3861> 、レンゴー <3941>

14. 輸送用機器(0267) -0.11 シマノ <7309> 、スズキ <7269> 、日産自 <7201>

15. 金属製品(0264) -0.16 ジーテクト <5970> 、リンナイ <5947> 、ＳＵＭＣＯ <3436>

16. 倉庫・運輸(0274) -0.20 三菱倉 <9301> 、上組 <9364> 、エーアイテイ <9381>

17. 電気機器(0266) -0.21 新光電工 <6967> 、安川電 <6506> 、ホトニクス <6965>

18. 鉄鋼(0262) -0.29 大同特鋼 <5471> 、ＪＦＥ <5411> 、丸一管 <5463>

19. 卸売業(0276) -0.36 新光商 <8141> 、シークス <7613> 、ミスミＧ <9962>

20. 水産・農林業(0251) -0.48 マルハニチロ <1333> 、ニッスイ <1332>

21. 空運業(0273) -0.71 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

22. 電気・ガス(0270) -0.71 北陸電 <9505> 、関西電 <9503> 、北海電 <9509>

23. ガラス・土石(0261) -0.81 日東紡 <3110> 、ＴＯＴＯ <5332> 、東海カーボン <5301>

24. 銀行業(0278) -1.26 栃木銀 <8550> 、山梨銀 <8360> 、スルガ銀 <8358>

25. 化学(0257) -2.25 花王 <4452> 、アクシージア <4936> 、太陽ＨＤ <4626>

26. 繊維製品(0255) -2.83 帝人 <3401> 、東洋紡 <3101> 、東レ <3402>

27. 証券・商品(0279) -3.05 アイザワ証Ｇ <8708> 、野村 <8604> 、ＳＢＩ <8473>

28. 精密機器(0268) -3.15 マニー <7730> 、リガクＨＤ <268A> 、インターアク <7725>

29. その他金融業(0281) -3.41 オリックス <8591> 、イオンＦＳ <8570> 、アイフル <8515>

30. 保険業(0280) -3.47 かんぽ生命 <7181> 、第一生命ＨＤ <8750> 、東京海上 <8766>

31. 石油・石炭(0259) -4.07 富士石油 <5017> 、ＥＮＥＯＳ <5020> 、コスモＨＤ <5021>

32. 鉱業(0252) -5.14 ＩＮＰＥＸ <1605> 、日鉄鉱 <1515> 、石油資源 <1662>

33. 医薬品(0258) -9.82 住友ファーマ <4506> 、第一三共 <4568> 、武田 <4502>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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