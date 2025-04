なぜ兵士たちは「過酷な戦争」を戦い抜けるのか？ 大義や指導者のためとは違った「本当の理由」

兵士たちが危険に身をさらして戦うのは、大義のためでも、指導者のためでもない。仲間のためである……。ある研究で明らかになった驚きの事実だ。著書『センテニアルズ』(小山竜央監修)で知られるイギリスの経営学者、アレックス・ヒル氏によれば、その基本原則は企業からスポーツチームまで、あらゆる組織に当てはまるという。強いチームをつくるために欠かせない「メンバーの絆」について、同氏が解説する。

彼らは何のために戦っているのか?

兵士たちはなぜ危険に身をさらす覚悟があるのか。重傷を負ったり、命を落とす危険性のある命令を、なぜ彼らはためらうことなく受け入れるのか。彼らが生まれつき他の人たちよりも、特定の国や大義に献身的だからか。それとも、ほかに理由があるのだろうか。

これは、2003年、米国と西側同盟国がイラクの指導者サダム・フセイン打倒のためにイラクへの本格的な攻撃を開始した際に、1人の学者と3人の軍人からなる研究チームが自問自答した問いである(*1)。

約20万人の兵士がイラクに投入され、続く6週間にわたり激しい戦闘が繰り広げられる中、研究者たちは数十人の兵士のヘルメットにカメラを装着し、彼らの行動を追跡し、互いの交流を観察し、前線での日常生活を理解しようとした。

その後、彼らは兵士一人ひとりに集中的なインタビューを行い、彼らが何をし、なぜそうしたのかをより深く理解しようとした。異なる視点を得るため、捕虜となったイラク人たちにも話を聞いた。

調査の結果は疑いの余地がないものだった。彼らが発見したのは、兵士は指導者や作戦のため、あるいは個々の任務のために戦うのではないということだ。彼らもなぜ戦うのか、戦うことで何が達成できるのか知りたいのかもしれない。

確かに、自分たちを戦場に送り込んだ政治家を信頼できなければ、軍事行動などできはしない。しかし、戦闘に突入し、銃火が飛び交う決定的な瞬間、彼らは大義のためではなく、互いのため、つまり仲間のために戦っている。

イラク戦争の兵士の1人はこう語っている。

「私たちはほかの誰のためでもなく、自分たちのために戦った。誰か偉い人のために戦ったのではなく、ただ、お互いのために戦ったんだ(*2)」

別の兵士はこう語った。

「仲間が私の背中を守り、私も仲間の背中を守る。そうすれば不意打ちされることもない(*3)」

このような強力な仲間意識は、訓練や衝突の結果生まれたものではない。それは、兵士たちが共に過ごす時間の結果として直接生まれた意識だ。

調査に参加した数多くの兵士が、仲間意識の高まりが彼らの行動や態度に力を与えたことを証言している。1人の兵士はこう語った。

「塹壕の中で誰かと何時間も一緒にいると、他に話すことがないから、相手のことを本当によく知るようになる。本物の親友になる(*4)」

別の兵士もこう証言する。

「何時間も土の中に座って周囲の様子をうかがう。話し相手といったら彼しかいなくて、すぐ横の18センチぐらいしか離れていないところで並んで座っている。

そんな風にして1カ月ほど一緒に塹壕の中にいると、いろいろ話すようになる。家族、友人、近況、自分の生活全般、家庭でうまくいっていないことなど、あらゆることを話し始める。まさにあらゆることだ(*5)」

3人目の兵士もこう証言している。

「毎週5日間、1日の大半を一緒に過ごしていると、人が何でイライラするのか、何で喜ぶのか、一緒に仕事をするために何が必要なのかがわかるようになる。絆なんていうのは、そうやって生まれるんだ(*6)」

仲間はまるで「家族」のようなもの

こうやって育まれていく関係を説明するために、多くの兵士が「家族」という言葉を使った。ある兵士の言葉だ。

「まるで大きな家族のようだ。彼らは私たちの盾であり、壁であるように感じられた。なんだか心が安らぐんだ(*7)」

別の兵士はこう証言する。

「ここにいる全員が家族になる。結婚して最初の2、3年は、妻と生活するということを学ばなければならなかった。妻の朝の習慣と私の習慣をどうすり合わせるか、誰が先にバスルームを使うか、というようなことだ。

大勢の兵士がうろうろする中で生活するのも同じことだ。朝は誰が不機嫌か、夜は誰が不機嫌か、ご飯を食べ損ねると誰が不機嫌か、途中で起こされると誰が不機嫌か。ほとんど同じようなものだ(*8)」

別の兵士も同意した。

「食べるのも、飲むのも(トイレに行くのも)、全部一緒だ。そうあるべきだと思う。一緒に戦い、一緒に楽しむからだ。私たちは分隊長を『親父』と呼ぶほどだった(*9)」

友情を築き、規則正しい生活をし、好きなことや嫌いなこと、望むことや不安なことを常に語り合うことが、個々の部隊をひとつにする。ひとたび家族になれば、互いのためなら何でもする。その過程では命を懸ける覚悟もある。調査に参加した数多くの兵士が、このことを証言している。ある兵士は言った。

「母親や父親、ガールフレンド、妻といった最愛の人より、誰よりも仲間を信頼しなければならない。守護天使のようなものだ(*10)」

また別の兵士は、テイラーという仲間の兵士と築いた友情の力について語った。

「テイラーが私のことを見守ってくれているのは気がついていた。『おい、お前にはハグが必要だ』みたいに言って、こっちへきてハグをしてくれた。彼は私が見守っていることを知っていたし、その逆も然りだ。

運転する時は、自分のことなんか気にしちゃいられないが、不安を感じたことがなかった。テイラーがどこでも見守ってくれていたからだ。道を走るときは、位置を見失わないように、ぶつかったりしないように、必死で前を見ていなきゃならない。後ろに何があるのかわからない。横から敵が来るかもしれない。

だが、テイラーが見てくれていることがわかっていた。彼はいつもそうだったから、その瞬間もそうしてくれているのは明らかだった。だからこそ、私たちはまだここにいる。神に感謝しているよ(*11)」

「家族的親密感」がチームを繁栄させる

軍の家族意識は、緊密な職業関係を築く方法としては極端な例かもしれないが、その基本原則は、メーカーからサービス会社、文化団体からスポーツチームまで、あらゆる組織にも当てはまる。家族や親密さの感覚を育成する企業は、必ず繁栄する。従業員は幸せになり、ストレスも低下し、より創造的である(*12)。

120の過去の研究をメタ分析した結果、自分が家族の一員であると感じる人々は、より仕事に集中するようになり、熱心に打ち込み、仕事に対するモチベーションも高まることがわかった。また、チームの業績は一般的に約15%向上している(*13)。

一方で、家族的な文化を育むことに失敗した組織は、遅かれ早かれ、必ずその代償を払うことになる。

リバプールFCの、1960年代から1970年代にかけての並外れた成績に、軍隊に近い家族意識の影響を見て取ることは、的外れとは言えないだろう。

監督のビル・シャンクリーは従軍経験があり、第二次世界大戦中は英国空軍の伍長だった。そのため、親密な親族的な関係を築くことが何をもたらすかを、彼は身をもって体験していた。

リバプールFC時代を振り返り、シャンクリーはこう語っている。

「私はどんな時も、サッカーの監督になるための準備をしていた。自分がリーダーになれることもわかっていた。自分の能力には自信があったが、私は時間を無駄にしてきたわけではない。将来のために働いていた(*14)」

リバプールでは、毎日何時間もコーチや他のスタッフと雑談し、アイデアや戦略を徹底的に議論し、問題を解決した。クラブのアンフィールドの更衣室近くにある、小さな「ブートルーム」では、こうした議論が重ねられ、シャンクリーが育てようとした文化の象徴となった。

1974年にシャンクリーが去った後、新たにチームを率いたのは、シャンクリー時代のトップチームトレーナーだったボブ・ペイズリーである。

ペイズリーによれば、「ブートルームは、ジョー・フェイガンと私が、うちに来た監督や裏方スタッフと酒を飲む場所として始めた。私たちは試合に勝つために全力を尽くしたし、試合がどれほど厳しくても、試合後はリラックスして対戦相手と飲むのが好きだった。試合について話すことは、サッカーの最も興味深い一面だ」

「日曜の朝はブートルームに戻って、土曜の試合について話し合った。意見の相違や対立があり、誰もが自分の意見を述べた。しかし、その方法は適切なものだった。ブートルームでは、取締役会よりも幅広い議論ができたと思う。

しかも、そこから何も漏れることはなかった。そこで起こったことは壁の内側でとどまっていた。ブートルームには特有の神秘性があり、私はそれがドレッシングルームにも必要だと信じている。そこで語られることは、基本的には秘密裡であるべきだ(*15)」

この家族的親密感は、他の新しい習慣によっても強化された。ペイズリーは、各トレーニングセッションの後と、選手が入浴する前に、40分間のクールダウン時間を設けることを提案した。

身体的な理由としては、入浴前に選手の毛穴が閉じる時間を確保するためだ。当時の理解では運動直後にシャワーを浴びると、毛穴が開いているので、風邪を引いたり筋肉を痛めたりしやすくなると考えられていたのだ。しかし、それによって選手たちが親しく付き合い、一緒に過ごす時間も増えた。

一方、チームのリザーブコーチであるジョー・フェイガンは、選手たちがホームグラウンドのアンフィールドに集合し、毎日バスでメルウッドにあるトレーニンググラウンドまで往復することを提案した。これにより、選手が一緒に過ごす時間は、1日1時間から3時間へと、一気に3倍になった。

同時に、リバプールは流動的で協力的なプレースタイルを発展させた。その結果、1962年にディビジョン2のチャンピオンシップを獲得し、その後28年間で13回、ディビジョン1を制覇した。

しかし、1991年にクラブの元キャプテン、グレアム・スーネスが監督に就任すると、すべてが変わった。

ブートルームは広報室に変わった(これはスーネスの決定ではないと彼は後に語っている)。選手たちがアンフィールドで集まってから、バスでメルウッドに移動してトレーニングをすることは中止になった(時間を節約するためと新経営陣は主張した)。要するに、チームとコーチたちが一緒に過ごす時間がなくなったのである。

チームの成績は悪化した。1992年のリーグ戦は6位に終わり、27年間でも不振な成績になった。26年間で13回のリーグ優勝を遂げたチームが、次に優勝するまで四半世紀の時がかかったのである。

ユルゲン・クロップがもたらした変化

2015年、ユルゲン・クロップが監督に就任した。14年の選手経験と14年の豊富な監督経験を持つドイツ人の彼は、チームが勝利する上で人間関係がいかに重要かを学んでいた。

「人生での行動は、すべて人と人との間に起こると私は理解している。自分のすること以外に責任を持たず、他の誰とも関わりたくないのなら、森の中にたった1人で住むしかない(*16)」

クロップも家族思いの人で、20歳の若さで父親になった。当時を振り返り彼はこのように語っている。

「正直なところ、それは完璧なタイミングではなかった。アマチュアでサッカーをしながら昼間は大学に通い、学費を稼ぐために、映画フィルムを保管する倉庫で働いていた。

毎晩5時間睡眠で、朝は倉庫に行き、昼間は授業に出る。夜はトレーニングに行き、家に帰って息子と過ごすようにしていた。とても辛い時期だったよ。だけど、その経験が現実の人生を教えてくれた(*17)。

私はとても若い父親で、準備ができていなかったが、自分より若い人たちの面倒を見る機会を得たとも言える。若い人たちの気持ちがわかるし、選手たちに自分の経験を伝えることもできる。父親のような役割としてね(*18)」

クロップがリバプールにやってきて、シャンクリーの時代以降は失われてしまった決まりごとや価値観を、彼は復活させ始めた。クロップが加入した翌年に拡張されたスタジアムでは、ブートルームも再開した。

「リバプールに着いて初めてスタジアムに行ったとき、ドレッシングルームを見せてもらったが、特に印象には残らなかった。次に1階下に下りて『ここが監督の小さなブートルームですよ』と言われた。それが何なのかを私が聞くと、スタッフが説明してくれて、本当に素晴らしい部屋だと思ったよ。

スタジアムの中にある小さなパブみたいなもので、監督やコーチのためだけの場所だった。とても気に入った。だから、新しいスタジアムでも、自分たちでブートルームを作ったんだ。家具や内装のデザインは、妻のウラがほとんどを担当した」

「私にとっては、リバプールで最高のパブだった。試合が終わった後、スタッフ全員と一緒にそこに行くのが大好きだった。友人や、その家族とも。本当に素晴らしい場所だった。ドイツにはそんな場所はない。試合後に行けるパブはあるが、せいぜいVIPエリアの隅ぐらいだ。

試合後、あまり人と話したくないときに、いろんな人と話さなければならないのは辛いものだ。よく知っている人たちと一緒にいる方がいい。そしてそれが、私たちにとっての安全な場所なんだ。これこそが、私にとってのブートルームだ(*19)」

チームはまた一緒に過ごすようになり、絆を深め、学び始めた。そして3年後の2019年、彼らは30年の中で初のプレミアリーグのタイトルを獲得した。

元リバプールの選手で、現在は解説者のマーク・ローレンソンは、新監督がもたらした変革についてこう表現した。

「ユルゲン・クロップがクラブに来たとき、大きな変化を感じた。数カ月もしたら、これはまったく違う何かだと感じるようになった。

例えば、小柄でアルゼンチン人の選手が現れると、かならず、『リオネル・メッシ二世』と言われるが、私はこんな言い方は好きではなかったよ。そうではないんだ。その選手は誰か似ではなく、彼自身なんだ。

でも、クロップが来た時、みんなが『シャンクリー二世だ』と言った。クロップに関しては、本当にそうだった。彼はすべてにおいてシャンクリー的だった。クロップはチームの選手全員を、より良くしたんだ。1人残らずだ(*20)」

クロップのアシスタントコーチであるペピン・リンダースは、次のように言っている。

「クロップは家族を作る。私たちはいつも言っているんだ。戦術が30%、チームビルディングが70%だとね(*21)」

ゴールキーパーのアリソン・ベッカーは、クロップのことをこう賞賛する。

「クロップはチームに安心感と緊張感の両方を与えてくれる。彼はいつもハッピーな男だ。しかし、ピッチに立てば、ハードワーカーであり、真剣な仕事をする。彼がチームのトップにいると、こうしたすべての要素がチームのいい関係につながる。

このチームで彼と一緒に仕事をすることが本当に好きだ。ここリバプールでの生活が大好きなんだ(*22)」

* * *

