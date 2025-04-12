AKB48¡¦20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼³«Ëë¡ª¡¡¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹ºÂÃÌ²ñ¡ÖÎáÏÂ¤ÎAKB48¤Ã¤Æ¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡×
¡Êº¸¤«¤é¡Ë19´ü¸¦µæÀ¸¡¦°ËÆ£É´²Ö¡¢18´üÀ¸¡¦È¬ÌÚ°¦·î¡¢17´üÀ¸¡¦º´Æ£åºÀ±
º£Ç¯12·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëAKB48¤¬¡¢4·î2Æü¤Ë65ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎConfession¡Ù¤òÈ¯Çä¡£¤«¤Ä¤Æ¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸½ºßÃÏ¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹3¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´Æ£åºÀ±¡¢È¬ÌÚ°¦·î¡¢°ËÆ£É´²Ö
¢£ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹Âç½¸¹ç¡ª
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê¥³¤«¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡¡ºÇ½é¤Ï17´üÀ¸¤Îº´Æ£åºÀ±¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
È¬ÌÚ°¦·î¡¡åºÀ±¤µ¤ó¤Ï»ÍÏ»»þÃæà¥¢¥¤¥É¥ëá¡ª¡¡ÁáÄ«¤«¤é¾Ð´éÁ´³«¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ°¤Ç¤âà¥¢¥¤¥É¥ëá¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
°ËÆ£É´²Ö¡¡¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ëÅ·»È¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤É¤ª¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¿Í¤¿¤é¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¥Ï¥Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
º´Æ£åºÀ±
¡½¡½Â³¤¤¤Æ¡¢19´ü¸¦µæÀ¸¤Î°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥³¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£åºÀ±¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢²ñ¤¦Á°¤«¤é¡Ö19´üÀ¸¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¥³¤¬¤¤¤ë¡×¤Ã¤Æ¥¦¥ï¥µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡©
È¬ÌÚ¡¡¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤ª´é¤¬Å·ºÍ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥¬¥Ã¥Ä¤â¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀäÂÐ¤Ä¤«¤â¤¦¤È¤¤¤¦Ç®¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢ÅØÎÏ²È¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
°ËÆ£É´²Ö
¡½¡½18´üÀ¸¤ÎÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡´é¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡£¥À¥ó¥¹¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¡¢¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£·Ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Å·Á³¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ËÆ£¡¡ÏÃ¤·¤¿¤é¡¢ÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤´¶¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤ä¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬ÌÚ°¦·î
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤ÏÀèÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿65th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎConfession¡Ù¤Ç¡¢20Ç¯¶á¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎò»Ë¾å¡¢½é¤á¤Æ¸¦µæÀ¸¡Ê¸½ºß¤Ï¾º³Ê¡Ë¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È¬ÌÚ¡¡ºÇ½é¤ÏAKB48¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÇÚÊý¤¬²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¸ª¤ÎÎÏ¤âÈ´¤±¤Æ¡¢¡ÖAKB48¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡Ö¸¦µæÀ¸¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë´Å¤¨¤º³èÆ°¤·¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¡¡¤¢¤Å¤¬¡Ö¸¦µæÀ¸¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë´Å¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½º´Æ£¤µ¤ó¤Ï64th¥·¥ó¥°¥ë¡ØÎø µÍ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£È¬ÌÚ¤µ¤ó¤Ë²¿¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤«¤ï¤¤¤¤´éÌÌ¤òÁ´À¤³¦¤Ë³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Å¤ÏÉ½¾ð¤¬Ë¤«¤À¤«¤é¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ë¤Ï¤½¤³¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½È¬ÌÚ¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
È¬ÌÚ¡¡»ä¤Ï¡Ø¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò¸«¤Æ¡¢AKB48¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸«¤ë¿Í¤ò¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¡¦Âè1ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¤Îº£ºî¤¬à¿·¤·¤¤AKB48á¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤Ë¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤«¤é¤Ï²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ËÆ£¡¡¸åÇÚ¤Î»ä¤¬¸À¤¦¤Î¤â¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢Á´Éô¤¬AKB48¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¶Á¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ²¡¹¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï½éÁªÈ´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
°ËÆ£¡¡ºÇ½é¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£MV»£±Æ¤Ç¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£ÅöÁ³¼þ¤ê¤â¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤óÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤Î¿¶¤êÆþ¤ì¤âº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£
º´Æ£¡¡º£²ó¤ÎMV»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤Î³ÎÇ§¤ò¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯Á´°÷¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎMV»£±Æ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡£
°ËÆ£¡¡¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
º´Æ£¡¡Á°Æü¤Þ¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÆü¤¬MV»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆMV»£±Æ¤ËÄ©¤á¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£à¿·¤·¤¤AKB48á¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¸½¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÎáÏÂ¤ÎAKB48¤Ï¤³¤³¤¬¥¹¥´¥¤¡ª
¡½¡½à¿·¤·¤¤AKB48á¤ÎÎÉ¤µ¤Ã¤Æ¡©
È¬ÌÚ¡¡ÃÄ·ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯12·î¡¢20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¯¡Ø¤³¤³¤«¤é¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¸ø±é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½½©¸µ¹¯»á¤¬Ìó9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡¢AKB48·à¾ì¤Î¿·¸ø±é¤Ç¤¹¤Í¡£
È¬ÌÚ¡¡¤½¤Î½éÆü¸ø±é¤Ç¡¢AKB48¥°¥ë¡¼¥×Áí´ÆÆÄ¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤µ¤ó¤¬¡ÖºÆ¤ÓÅìµþ¥É¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¡¡º£¡¢¤ß¤ó¤Ê¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¸À¤¦¤Î¤¬¡Ö°ì´Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Í¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸ø±é¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤ÎÃç¤âËÜÅö¤ËÎÉ¤¯¤Æ¡¢ÊÉ¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ËÆ£¡¡¤ªÆóÊý¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤·¤«¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¸ÄÀ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£à¿·¤·¤¤AKB48á¤ÏÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
º´Æ£¡¡º£¤Î»ä¤¿¤Á¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢AKB48¤ò¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½AKB48¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2014Ç¯¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤¯¡¢Á´°÷¤Ç¾å¤òÌÜ»Ø¤¹»ÑÀª¤¬à¿·¤·¤¤AKB48á¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡£Åö»þ¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡¡Ö¿À7¡×»þÂå¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤¬¡¢º£¤Î»ä¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢SNS¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¡Ö°ã¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤È¤«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»äÅª¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡à¿·¤·¤¤AKB48á¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢°ã¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¸«¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤à¤·¤í¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¡Öº£¤ÎAKB48¤âÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËSNS¤Ç¹¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤â¤³¤Î´Ö¡¢SNS¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡©
°ËÆ£¡¡¤Ï¤¤¡ª¡¡¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë»ä¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°®¼ê²ñ¤ËÍè¤¿¡×¤È¤¤¤¦½÷¤Î¥³¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´Á³¥¢¥¤¥É¥ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì²ó¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐÃ¯¤«¤Î¾Â¤Ë¤Ï¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤ÏSNS¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÈ¯¿®¤Ç¤â¹¶¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈAKB48¤Î³èÆ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÀÎ¤«¤éAKB48¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿È¬ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤ÎAKB48¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
È¬ÌÚ¡¡»ä¤ÏAKB48¤Î¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Á´°÷¤¬°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤â¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤ò¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÀèÇÚÊý¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¥Ð¥º¤é¤»¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÎòÂå¤ÎÀèÇÚÊý¤Î¼ª¤Ë¤âÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¡¢ºòÇ¯12·î8Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿AKB48·à¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÀÎ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÀèÇÚÊý¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿½â¤ä¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ç¿·¤·¤¤¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½à¤¢¤Îº¢á¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤È¡£¤¿¤À¡¢º£¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£à¿·¤·¤¤AKB48á¤¬»ý¤Ä¡¢¼þ¤ê¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
°ËÆ£¡¡AKB48¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¿·à¾ì¸ø±é¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·à¾ì¸ø±é¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¡¢Á´°÷¤¬¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢·à¾ì¤Î°ìÈÖ¤ÎÎÉ¤µ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º´Æ£¡¡à¿·¤·¤¤AKB48á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£2·î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¡Ø¾¯½÷¤¿¤Á¤è¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²£¤ò¸«¤ë¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤ß¤ó¤Êµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¤¹¤°ÌëÌÀ¤±¤¬Íè¤ë¡¢¤¢¤¤é¤á¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤ÀÀè¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¼ê¤¬ÆÏ¤¯µ÷Î¥¤Ë¤Ê¤¤¼«³Ð¤â¤¢¤ë¡£10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¶Ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢º£¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë¤â»É¤µ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³Ú¶Ê¤ò²Î¤¤·Ñ¤²¤ë¤³¤È¤â¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢3¿Í¤¬¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
È¬ÌÚ¡¡°ìÅÙ3¿Í¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤ª»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸åÆü¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡¼¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¡¡¤Ç¤â¡¢¤¢¤Å¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡¡°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤·¡£
È¬ÌÚ¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢3¿Í¤Ç¤Î»£±Æ¤ò½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡üº´Æ£åºÀ±¡ÊAiri SATO¡Ë
2004Ç¯6·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÀéÍÕ¸©½Ð¿È
¿ÈÄ¹¡á156Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áB·¿
¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡á¤¢¤¤¤Á¤ã¤ó
ÆÃµ»¤Ï10Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¡£
»Ð¤Ï¸µAKB48¡¦15´üÀ¸¤Îº´Æ£ÈÞÀ±
¡üÈ¬ÌÚ°¦·î¡ÊAzuki YAGI¡Ë
2005Ç¯3·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È
¿ÈÄ¹¡á159Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áÉÔÌÀ
¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡á¤¢¤Å
º£ºî¤Ë¤Ï¡ÖÌîºÚ°ú¤Ã¤³È´¤¥Ý¡¼¥º¡×¤È¤¤¤¦È¬ÌÚ¤¬Ì¾¤Å¤±¤¿¥À¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë
¡ü°ËÆ£É´²Ö¡ÊMomoka ITO¡Ë
2003Ç¯12·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È
¿ÈÄ¹¡á157Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áA·¿
¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡á¤¤¤È¤â¤â
¼ñÌ£¤ÏÍî¸ì¤Ç¡¢½ÕÉ÷Äâ¾®Ä«¤«¤é¡Ö½ÕÉ÷¥³¥³¥³¡×¤Î¹âºÂÌ¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë
¢£65th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎConfession¡Ù
AKB48¤Î65ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ÎÂè1ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤â¤¢¤ëº£ºî¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê²¦Æ»ÀÄ½Õ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿´Øº¬¹°¹¯¡¡»£±Æ¡¿¸åÌî½çÌé