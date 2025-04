ホテルは、宿泊する日が同じでも、予約するタイミングで料金が変わることが大いにあるもの。そんなホテル料金を追跡する機能が、Googleにまもなく追加されます。

↑ホテルの料金をトラッキングしてお得に予約。

Googleの最新機能は、ホテル料金をトラッキングするというもの。Googleでホテルを検索すると、料金を追跡するオプションが表示され、そのオプションを「ON」にすると、料金が下がったときに通知を受け取れるのです。希望する価格帯を事前に指定することができる一方、下がらない場合は通知しない選択も可能。ホテルの星の評価や検索エリアも考慮されます。

ホテル料金と同じように、予約のタイミングで料金が異なるのが航空券です。航空券の検索や予約ができる「Googleフライト」では、トラッキング機能がすでについていて、お得に航空券を入手できるようになっています。今回のホテル料金のトラッキング機能とあわせて使えば、旅行をよりお得に計画できることになりそうです。

また、同じく旅行をより快適に楽しくしてくれそうなGoogleマップの新機能も発表されました。ユーザーがレストランなどのスクリーンショットを撮ると、AIを使ってその場所が検出され、Googleマップで自動的に表示されるようになります。

例えば、TikTokで気になるお店を見つけて、それをスクショすると、Googleが自動的にその場所を特定してマップ上で表示してくれるのです。この新機能を活用すれば、店の場所を確認するために、SNSの動画を隅から隅まで見る必要がなくなるでしょう。

ホテル料金のトラッキング機能はまもなく全世界でリリースされる予定。スクリーンショットのほうは、すでに米国でiOSのみに展開されていて、Androidにも導入されるそうです。

これからの旅行をもっと快適にしてくれそうなこれらの機能。リリースされたら、ぜひ使ってみては?

