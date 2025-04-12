3Ç¯¸å¤Ë2ÇÜ¤Îµ¬ÌÏ¤Ø¡ª10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖTVer¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤±¤ë¤«¡ÁéðÀî¿·¼£Ïº¾ïÌ³¤ËÊ¹¤¯¡Á¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
Ì±Êü¤Î¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤äÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖTVer¡×¡£º£Ç¯½©¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÆ±¼Ò¤Î¾ïÌ³¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ëéðÀî¿·¼£Ïº»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ìÏ«¤ä¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£Ê¹¤¼ê¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¶¼£»á¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û3Ç¯¸å¤Ë2ÇÜ¤Îµ¬ÌÏ¤Ø¡ª10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖTVer¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤±¤ë¤«¡ÁéðÀî¿·¼£Ïº¾ïÌ³¤ËÊ¹¤¯¡Á¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ½Ð¿È¤ÎéðÀî¿·¼£Ïº¾ïÌ³
Ì±Êü¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ï2015Ç¯10·î¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢º£Ç¯10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¡¢È¯É½¤Î¤¿¤Ó¤Ë·î´Ö»ëÄ°¿ô¤¬²¯Ã±°Ì¤Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¼ýÆþ¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÆ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Þ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹À¤òÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¥¡¼¶É³Æ¶É¤Î·è»»»ñÎÁ¤Ç¤â¡ÖÇÛ¿®¹¹ð¼ýÆþ¡×¤Î¿ô»ú¤¬ÌÀ¼¨¤µ¤ì¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç30¡Á40¡óÂæ¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
TVer¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¥¡¼¶É¤Î¥Í¥Ã¥ÈÅ¸³«¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥¹¥È¤¬¼õÂ÷¤¹¤ë·Á¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¥¡¼¶É¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÆ±¼Ò¤ËÁý»ñ¤·¡¢Ì¾Á°¤â³ô¼°²ñ¼ÒTVer¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢³Æ¥¡¼¶É¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ó¤È¤¬TVer¤Î¼èÄùÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤«¤é¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤«¤éTVer¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿éðÀî¿·¼£Ïº»á¤¬ÉëÇ¤¤·¡¢¸½ºß¤Ï¾ïÌ³¼èÄùÌò¤À¡£É®¼Ô¤ÏéðÀî»á¤¬¥Æ¥ì¥ÓÅìµþºßÀÒÃæ¤«¤éÇÛ¿®»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤âInter BEE¤ÇÉ®¼ÔMC¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¾·¤¤·¡¢µÄÏÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢10¼þÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈéðÀî»á¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¿½¤·½Ð¤¿¡£10¼þÇ¯¤ò»¾¤¨¤Ä¤Ä¡¢¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤Ë¤âÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¤¢¤é¤«¤¸¤á¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¬¡¢²÷¤¯¼èºà¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
À®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤À¤±
¶¡¡TVer¤Ïº£Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
éðÀî¡¡¸½ºß¤Ï·î´Ö¥æ¥Ë¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥¶¿ô¡ÊMUB¡Ë4000Ëü¿Í¡¢·î´ÖºÆÀ¸¿ô5²¯²ó¼å¡Ê2024Ç¯12·î¡Ë¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¡¡¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ÎÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
éðÀî¡¡¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡É¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£2014Ç¯º¢¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÎ®ÄÌ¤¬ÊüÁ÷¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÊüÁ÷¶È³¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö2Ãû±ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶¡¡ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤Î»²Æþ¤ÏÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
éðÀî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£YouTube¤äNetflix¡¢Amazon Prime Video¤Ê¤É¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤ê¡¢²æ¡¹¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¶¯¤µ¤â¤É¤ó¤É¤ó¼å¤¯¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¶¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»ÏÅö½é¤Ï¶È³¦Æâ¤Ç¤ÎÄñ¹³¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©
éðÀî¡¡¤Ï¤¤¡¢¡ÖÌµÎÁ¤Ç¸«¤»¤ë¤È¥«¥Ë¥Ð¤ë¡ÊÃí¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ»þÂå¡¢¤¢¤ëÈÖÁÈ¤ÎÇÛ¿®¤¬Á´¶É1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢Ìò°÷²ñ¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î»ëÄ°Î¨¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¶°ø¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤Î¤Á¤Ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÇÛ¿®¤¬»ß¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤È¼è¤êÁÈ¤à¿Í¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤éÂ»¤¹¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢ÁêÅö¡¢¶É¡¢Î©¾ì¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃí¡Ë¥«¥Ë¥Ð¤ë¡Ä¡Ö¶¦¿©¤¤¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥«¥Ë¥Ð¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò¸ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¸ì¡£
¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤À¤Ã¤¿¤«
¶¡¡TVer¤ÎÀ®Ä¹¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
éðÀî¡¡¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë2022Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡Ösilent¡×¤ÎÀ®¸ù¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤ÇËÍ¤é¤ÎÌ¿¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°Î¨¤Î¹â¤¤ÈÖÁÈ¤¬ÇÛ¿®¤Ç¤â¤¤¤¤¿ô»ú¤ò¼è¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ösilent¡×¤Ï»ëÄ°Î¨¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÇÛ¿®¤Ç¤ÏËè½µ¿ôÉ´Ëü²ó¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À©ºî¼Ô¤«¤é¤â¡ÖTVer¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¹¤´¤¯¸þ¾å¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¤³¤Î»þ½é¤á¤Æ¡Ö1¡Á3ÏÃÇÛ¿®¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¤Î3ÏÃÌÜ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç1ÏÃ¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¶¡¡³Î¤«¤Ë¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¤òµ¡¤ËºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇTVer¤Ç¸«¤ë¼ã¤¤¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È»×¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
éðÀî¡¡2022Ç¯¤Î¥¢¥×¥ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ï¡ÖÂç¶õ¿¶¤ê¡×¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ô¥Æ¥£¡ÊÃí¡Ë¡¢ÈÖÁÈ¤È¤Î¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥×¥ê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»É¤µ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃí¡Ë¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ô¥Æ¥£¡Ä¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤äÈ¯¸«¤¬¤â¤¿¤é¤¹¹¬±¿¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢¹¬±¿¤Ê¶öÁ³¤ò°ú¤´ó¤»¤ëÎÏ¡£
¶¡¡Åö»þSNS¤Ç·Ú¤¯±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£À®¸ù»öÎã¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¾¤Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
éðÀî¡¡2024Ç¯¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÇÛ¿®¤âTVer¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¹â¤á¤¿¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤âÂçÀ®¸ù¤Ç¤·¤¿¡£
³«¤±¤Ð¤¹¤°¤ËÆ°²è¤¬Î®¤ì¤ëFAST¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡©
¶¡¡³¤³°¤ÇÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëFAST¡ÊFree Ad-Supported Streaming TV¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢³«¤±¤Ð¤¹¤°¤ËÆ°²è¤¬Î®¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤³¤ì¤ÏInter BEE¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¡ÖTVer¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çº£Æü¡¢ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿»ö¤Ç¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
éðÀî¡¡¡Ö°ìÉôÆ°¤»Ï¤á¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î24»þ´ÖÇÛ¿®¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥×¥ê¤ò³«¤±¤Ð¤¹¤°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ú¤Â³¤¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤âÈÖÁÈ¤ò¥Õ¥ë¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÊýË¡¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Î®¹Ô¤ê¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ò½Ä·¿¤Ë¤·¤Æ¡¢Ï¢Â³Åª¤ËºÆÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÍè¤ÆÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë·Á¤Ï¡¢º£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¡¡¼Â¸½¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î²ÝÂê¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
éðÀî¡¡¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Çº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Î¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤é¸«¤é¤ì¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¸«¤è¤¦¤È»×¤¨¤ÐºÇ½é¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÂ¿Ê¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ø³«´ü´Ö¤¬´ðËÜ1½µ´Ö¤·¤«¤Ê¤¤À©Ìó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¡¡·ÑÂ³»ëÄ°¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÖÂÚÎ±·¿¡×¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤ÎÏÃ¤Ï¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
éðÀî¡¡¸«»Ï¤á¤¿¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¹©É×¤Ï¤â¤¦»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀ¸½ªÎ»¸å¤Ë¡¢ ¥ì¥³¥á¥ó¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÏ¢Â³ºÆÀ¸¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢PC¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤â¡¢Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ïº£¸å¡¢³È½¼¤¹¤ë¤«¡©
¶¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³È½¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
éðÀî¡¡Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢ËÍ¤é¤¬¼èºà¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÃí¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤¬¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä²ÁÃÍÉÕ¤±¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤éYahoo!¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤¹¤´¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤¬¤â¤·Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÉý¤ÊÂÎÀ©¶¯²½¤¬É¬Í×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·À°Íý¤¹¤ë¤³¤È
¶¡¡¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TVer¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
éðÀî¡¡1Ç¯Á°¤ÎÇ½ÅÐÃÏ¿Ì¤Î¤è¤¦¤ÊºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢¾ðÊó¸»¤È¤·¤Æ¤ÎTVer¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£24»þ´Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¾õ¶·¤Ïºî¤ê¤¿¤¤¡£¶É¤´¤È¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤´¤È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¸þÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬Åª¤Ë¤â¡¢3Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Þ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¤¬°µÅÝÅªÃæ¿´¤Î¥µ¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤³1Ç¯¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤Æ¡¢¸ø¶¦À¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦ÊóÆ»¤Ïº£¸å¡¢¤è¤ê°ìÁØÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥í¡¼¥«¥ë¶É¤ÎÈ¯¿®¤â¡¢ÊóÆ»¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥«¥ë¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤É¤¦¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤«
¶¡¡¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½¾õ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
éðÀî¡¡¤À¤¤¤ÖÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾ÀÜ»²Æþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶É¤â¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥«¥ë¶É¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð¤½¤¦¤È»×¤¨¤Ð½Ð¤»¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¡¡¥í¡¼¥«¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃµ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÃíÌÜÅÙ¤ò¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
éðÀî¡¡¤³¤ì¤«¤é¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥ì¥³¥á¥ó¥É¤Î»ÅÊý¤ò¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¸©¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬´ðËÜÅª¤Ë¤Ï½Ð¤ë¤È¤«¡¢ÅÐÏ¿¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âIP¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥³¥á¥ó¥É¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï²ÄÇ½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸¤Ï3Ç¯¤ÇÇÜ¡ª¡Á¡Ö¤Ê¤¤ãº¤¤ë¡×Â¸ºß¤Ø¡Á
¶¡¡TVer¤Îº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÅÄÌÈ¯É½¤Î¡ÖÆüËÜ¤Î¹¹ðÈñ2024¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Î¿ô»ú¤¬600²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
éðÀî¡¡º£¤Î4000ËüMUB¤È¤«¡¢600²¯±ß¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¬ÌÏ¤Ç½ªÎ»¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇÜ¤È¤«3ÇÜ¤°¤é¤¤¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¡¢ÊüÁ÷¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ê¬¤ò¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¤ëÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£3Ç¯¤ÇÇÜ¤°¤é¤¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ç¤âÀ¤¤ÎÃæ¤Ë°ìÄê¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢º£¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¤È¤Î´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¸«¤Æ¡Ö¤Ê¤¤ãº¤¤ë¡×Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¡¡3Ç¯¤ÇÇÜ¡ª¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¸«½Ð¤·¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
éðÀî¡¡Îã¤¨¤Ð¤¤¤ÞÄ¹»þ´Ö¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢ÊüÁ÷¤Î»ëÄ°Î¨¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¤¥º¡ÊºÇÅ¬²½¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢TVer¤Ç¤Ï¤É¤¦¸«¤»¤ë¤Î¤«¡©»ëÄ°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢AI¤«¿Í¼ê¤ò¤«¤±¤ÆÃ»¤¯¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¹»þ´Ö¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¶¡¡ÈÖÁÈÀ©ºî¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤âÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
éðÀî¡¡ÊüÁ÷¤¬¤É¤ó¤É¤ó¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Ä¹»þ´Ö°ú¤ÃÄ¥¤ë¼êË¡¤Ë¤â¸Â³¦¤¬Íè¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ¯¤³¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é3Ç¯¤ÎÃæ¤ÇÀäÂÐÍè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
TVer¤Ë¸Â¤é¤º¥Í¥Ã¥È¤Ç¤É¤ó¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Î®ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤Þ¤ÎÊüÁ÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸«¤»¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤ÎÈÖÁÈ¤Îºî¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ëÈ¯ÁÛ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åµ¡Ä¥Æ¥ì¥Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿·¤·¤¤Î®ÄÌ¤Î·Áºî¤ê¤Ø¡ÁTVer¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÄ©Àï¤Ë´üÂÔ¡Á
¥á¥Ç¥£¥¢´Ä¶¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢TVer¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¤ãº¤¤ë¡×Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Îºî¤êÊý¼«ÂÎ¤«¤é¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âéðÀî»á¤ÎÏÃ¤«¤é´¶¤¸¤¿¡£
10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¤¤Þ¡¢TVer¤ÏÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿·¤·¤¤Î®ÄÌ¤Î·Á¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¾å¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î²ÝÂê¤ä¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹ºÆÀ®Ä¹¤Î³Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢éðÀî»á¤Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÒéðÀî¡¡¿·¼£Ïº¡Ê¤Ë¤Ê¤¬¤ï¡¦¤·¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë»á¤ÎÎ¬Îò¡Ó
1971Ç¯ ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÀ¸¤Þ¤ì
1994Ç¯ ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼ÒÆþ¼Ò¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤òÃ´Åö
2008Ç¯ ¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ø¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë°ÛÆ°´õË¾¤«¤Ê¤ï¤º¡ÖÆü·Ð°ì²ó¼¤á¤Æ¡¢¥Æ¥ìÅì¤ØÅ¾¿¦¡×¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹Á´ÈÌ¤Î´ë²è³«È¯¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤òÃ´Åö
2013Ç¯¡¡¥°¥ë¡¼¥×Æâ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ö¶È¤òÅý³ç¤¹¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡£Â¾¶É¤Ê¤É¤È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë»²²è¡ÊTVer¡¢Paravi¤Ê¤É¡Ë
2019Ç¯ ¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒTVer¡×Î©¤Á¾å¤²´ë²è½ñ¸¶°Æ¤òÄó½Ð
2020Ç¯7·î ¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒTVer¡×Î©¤Á¾å¤²¡¢¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£TVer»ö¶È¤ÎÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¤Ë
2023Ç¯6·î¤è¤ê¾ïÌ³¼èÄùÌò¡Ê¸½¿¦¡Ë
¡ÒÊ¹¤¼ê¤ÎÎ¬Îò¡Ó
¶¡¡¼£¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤ª¤µ¤à¡Ë¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È/¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼
1962Ç¯¡¡Ê¡²¬»ÔÀ¸¤Þ¤ì
1987Ç¯¡¡ÅìµþÂç³Ø¤òÂ´¶È¡¢¹¹ð²ñ¼ÒI¡õS¤ËÆþ¼Ò¤·¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë
1993Ç¯¡¡¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°
¤½¤Î¸å¡¢±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿¤Î¤Á2013Ç¯¤«¤éºÆ¤Ó¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹
¸½ºß¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È¥Í¥Ã¥È¤Î²£ÃÇ¶È³¦»ïMediaBorder2.0¤ònote¤Ç±¿±Ä
¤Þ¤¿¡¢ÊÙ¶¯²ñ¡Ö¥ß¥é¥¤¥Æ¥ì¥Ó¿ä¿Ê²ñµÄ¡×¤ò¼çºÅ
¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
1958Ç¯ÁÏ´©¤ÎTBS¤Î¾ðÊó»ï¡ÖÄ´ºº¾ðÊó¡×¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ÎWeb¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊTBS¥á¥Ç¥£¥¢Áí¸¦È¯¹Ô¡Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÏÀ¹Í¤È¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡£¸¶Â§¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¸áÁ°Ãæ¤Ë2ËÜÄøÅÙ¤Îµ»ö¤ò¸ø³«¡¦ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£