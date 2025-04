セブンバイセブンが銀座エリア初の直営店をGINZA SIXにオープン　店舗限定アイテムも

デザイナー川上淳也が手掛ける「セブンバイセブン(SEVEN BY SEVEN)」が、銀座エリア初となる直営店をGINZA SIXにオープンする。開店日は4月16日。

店舗の外観には、サンフランシスコの街に佇む建築を彷彿とさせるデザインを採用。内装は代々木上原のフラッグシップストアと同様にオフホワイトを基調とし、アーチ型のディテールを踏襲した。木材や大理石、真鍮など異素材を融合させ、銀座という立地に相応しい洗練された空間に仕上げたという。

店内では、セブンバイセブンのコレクションアイテムほか、親和性のあるブランドとのコラボレーションアイテムや店舗限定アイテムをラインナップ。今回、オープンを記念して2025年春夏コレクションから直営店限定カラーを先行販売するほか、オールドアメリカンのレザークラフト工房「ルースターキング & カンパニー(Rooster King & CO.)」が手作業で製作した一点物のカーヴィングバッグを数量限定で展開する。

◾️SEVEN BY SEVEN GINZA

オープン日:4月16日(水)

所在地::東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 5階

営業時間:10:30〜20:30(オープン日に限り17:00クローズ)