　12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比200円高の3万3720円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41547.80円　　ボリンジャーバンド3σ
39625.60円　　ボリンジャーバンド2σ
38435.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38276.75円　　200日移動平均
37874.67円　　75日移動平均
37802.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37703.40円　　ボリンジャーバンド1σ
35781.20円　　25日移動平均
34310.00円　　一目均衡表・基準線
33859.00円　　ボリンジャーバンド-1σ
33720.00円　　12日夜間取引終値
33585.58円　　11日日経平均株価現物終値
33580.00円　　一目均衡表・転換線
33362.00円　　5日移動平均
31936.80円　　ボリンジャーバンド2σ
30014.60円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース