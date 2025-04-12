日経225先物テクニカルポイント（12日夜間取引終了時点）
12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比200円高の3万3720円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41547.80円 ボリンジャーバンド3σ
39625.60円 ボリンジャーバンド2σ
38435.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38276.75円 200日移動平均
37874.67円 75日移動平均
37802.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37703.40円 ボリンジャーバンド1σ
35781.20円 25日移動平均
34310.00円 一目均衡表・基準線
33859.00円 ボリンジャーバンド-1σ
33720.00円 12日夜間取引終値
33585.58円 11日日経平均株価現物終値
33580.00円 一目均衡表・転換線
33362.00円 5日移動平均
31936.80円 ボリンジャーバンド2σ
30014.60円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
41547.80円 ボリンジャーバンド3σ
39625.60円 ボリンジャーバンド2σ
38435.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38276.75円 200日移動平均
37874.67円 75日移動平均
37802.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37703.40円 ボリンジャーバンド1σ
35781.20円 25日移動平均
34310.00円 一目均衡表・基準線
33859.00円 ボリンジャーバンド-1σ
33720.00円 12日夜間取引終値
33585.58円 11日日経平均株価現物終値
33580.00円 一目均衡表・転換線
33362.00円 5日移動平均
31936.80円 ボリンジャーバンド2σ
30014.60円 ボリンジャーバンド3σ
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