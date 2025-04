ドジャースの本拠ドジャースタジアムで11日(日本時間12日)、大谷翔平投手(30)が昨季メジャー史上初の「50―50(50本塁打、50盗塁)」の偉業を達成した際のベースなど記念品の展示が始まった。

大谷は昨年9月19日のマーリンズ戦で初回に三盗を放ち、50盗塁を達成。2回には二盗を決めて51盗塁とし、6回に49号2ラン、7回に球団新記録の50号2ランを放って到達した。9回には3打席連発の51号3ランまで放ち、数字を「51―51」に伸ばした。

ドジャースタジアムの三塁側ポール際、5階展示コーナーでは50盗塁目のベースや当時、履いていたデコピンデザインのスパイク、走塁手袋などが展示された。このコーナーにはワールドシリーズなどのグッズも展示されている。

また、50盗塁目のベースの説明文には「SEPTEMBER 29、2024:3RD BASE After a leadoff double,Shohei slid into this 3rd base for Stolen base #50」(先頭の翔平が先頭で二塁打を放った後、この3ベースへ滑り込んで50盗塁を決めた)と書かれているが、実際には「9月29日」ではなく「9月19日」に達成。まさかの“誤表記”が発覚した。

それでも試合前にはすでに「SEPTEMBER 19、2024:3RD BASE」と超速修正がされていた。