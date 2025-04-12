¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¡ÈÁá¸ý¸ÀÍÕ¡É¤ËÄ©Àï¡¡Âè40²ó¡Ø2025Ç¯¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¡Ù³«Ëë
¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤¬10Æü¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Û¥é¥óÀé½©¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¡¢ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âè40²ó¡Ø2025Ç¯¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¡Ù³«Ëë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Áá¸ý¸ÀÍÕ¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ç40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¡Ù¤Ï¡¢450¤òÄ¶¤¨¤ë¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢ÅêÉ¼¿ô¤Ë¤è¤ê½ç°Ì¤ò·èÄê¤¹¤ë°ìÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥é¥ó¤µ¤ó¡¢´õ¶õ¤µ¤ó¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î½ç¤Ç¡ÖÁá¸ý¸ÀÍÕ¥ê¥ì¡¼¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥¹¥¿¡¼·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥Û¥é¥ó¤µ¤ó¤¬´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¸À¤¤ÀÚ¤ë¤Ê¤«¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤¬ÅÓÃæ¤Ç³ú¡Ê¤«¡Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¼ºÇÔ¡£»Ê²ñ¼Ô¤¬¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¡¢¡ÖÀË¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢´Å¤á¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Ë»×¤ï¤º¥Û¥é¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¤¤Ö¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£