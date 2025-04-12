福岡県柳川市長選は13日、投開票される。いずれも無所属新人で、元経済産業省職員の持木浩徳氏（64）、元市総務部長の松永久氏（60）、元新聞記者の松藤政司氏（65）の3人が論戦を繰り広げている。

投票は午前7時〜午後8時、市内22カ所で。午後9時から市民体育館で即日開票される。有権者数は5万1953人（5日現在、市選管調べ）。 （河野潤一郎）

持木 浩徳（もちき・ひろのり）

64 無 新

〈公約〉インターナショナルスクールの誘致や大学キャンパスの設置、フリースクールの創設による多様な教育機会の提供。企業誘致などの産業活性化策で人口減少から増加への転換。人工知能（AI）を活用したまちづくり。高校生までの医療費と学校給食費の無償化を実施。

〈経歴〉経済産業省近畿経済産業局部長、公文教育研究会顧問などを歴任。柳川市常盤町。西南大卒。

松永 久（まつなが・ひさし）

60 無 新

〈公約〉子育て環境充実へ、学童保育の待機児童ゼロや中学生までの子ども医療費と市立小中学校給食費を無償化。不妊治療の支援推進。不登校の子や保護者の相談場所を確保。有明海沿岸各県と連携してノリ不作の原因を究明し、農漁業の担い手を支援。市全域での体験型観光の推進。

〈経歴〉市下水道課長や水路課長、産業経済部長、総務部長などを歴任。柳川市蒲生。福大卒。

松藤 政司（まつふじ・まさつぐ）

65 無 新

〈公約〉高校生までの医療費と学校給食費の無償化といった子育て支援を強力に拡充するなどして、4年以内に人口減少をゼロに。西鉄柳川駅西口の川下り乗船場工事の中止と市庁舎増築工事の凍結。佐賀県などと連携した有明海ノリ不作の原因究明。市民と対話し「ガラス張りの市政」。

〈経歴〉日本経済新聞で大津、佐賀支局長などを歴任。元立教大兼任講師。柳川市保加町。明大卒。