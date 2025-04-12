º£Æü12Æü¤â¶å½£ËÌÉô¡ÁÅìËÌ¤Ç²ÖÊ´¤¬ÂçÎÌÈô»¶¡¡Åì³¤¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×ËüÁ´¤ÊÂÐºö¤ò
º£Æü12Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢²ÖÊ´¤¬¶å½£ËÌÉô¤«¤éÅìËÌ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂçÎÌÈô»¶¤·¡¢Åì³¤¤Ç¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤ª²Ö¸«¤Ê¤É¤Ç³°½Ð¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢ËüÁ´¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£Æü12Æü¤ÏÅì³¤¤Ç¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ
º£Æü12Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢À¾¤«¤éÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬¶á¤Å¤¯¤¿¤á¡¢¶å½£¤Ç¤ÏÍ¼Êý¤«¤é¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ä»Í¹ñ¡¢¶áµ¦¤Ç¤ÏÌë¤Ë¤Ê¤ë¤È±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Ãë´Ö¤Ï´À¤Ð¤àÍÛµ¤¤Î½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç²ÖÊ´¤¬ÂçÎÌ¤ËÈô»¶¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Èô¤Ö²ÖÊ´¤Î¼ïÎà¤Ï¡¢¶å½£ËÌÉô¤«¤é´ØÅì¹Ã¿®¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡Ö¥Ò¥Î¥¡×¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥®¡×¤ÏÅìËÌ¤äËÌÎ¦¤«¤éÅì³¤¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºù¤¬¤Þ¤À¸«¤´¤í¤Î½ê¤Ç¤Ï¤ª²Ö¸«¤ò³Ú¤·¤àÊý¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¡¢²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤ÎÉþ¤òÃå¤ë¤Ê¤ÉËüÁ´¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°½Ð»þ¤Î²ÖÊ´ÂÐºö¡¡¥á¥¬¥ÍÊÔ
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢´ã¤«¤éÆþ¤ë²ÖÊ´¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ ¥á¥¬¥Í¤Ï¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥´¡¼¥°¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î(ËÉ¸æ¥«¥Ð¡¼ÉÕ¤¥á¥¬¥Í)¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥á¥¬¥Í¤òÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢²ÖÊ´ÂÐºö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢´ã¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´ÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½40%¸º¾¯¤·¡¢ËÉ¸æ¥«¥Ð¡¼¤Î¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¾ÉÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½65%¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£ ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢»É·ã¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²ÖÊ´¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¥á¥¬¥Í¤ËÂØ¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£