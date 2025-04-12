¡Ú¹Åç¡ÛºäÁÒ¾¸ã¡¡ºÇÃ»¤Ç25Æü¤Ë°ì·³Éüµ¢¤Ø¡Ä½Ñ¸å½é¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¡ÖÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ø¤ÎÉÝ¤µ¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡£´·îÃæ¤Î°ì·³Éüµ¢¤Ø»ë³¦¤¬³«¤±¤Æ¤¤¿¡££²·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç±¦¼êÃæ»Ø¤ò¹üÀÞ¡¢µî¤ë£³·î£´Æü¤ËÆ±²Õ½ê¤Ï¼ê½Ñ¤·¤¿¹Åç¡¦ºäÁÒ¾¸ãÊá¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢ÆûÆü»Ô»Ô¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç½Ñ¸å½é¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂÇ·âÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿·Þ»°·³Áí¹ç¥³¡¼¥Á¤ÎÅê¤¸¤ëµå¤òÌó£³£°µå¡£Á°Æü¤Ë½Ñ¸å½é¤Î¥Þ¥·¥óÂÇ·â¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤ÎÆü¤Ø¤ÎàÃÏ¤Ê¤é¤·á¤âºÑ¤Þ¤»¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·âºÆ³«¤ËÎ×¤ó¤ÀºäÁÒ¤Ï¡ÖÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ø¤ÎÉÝ¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÂÇ¤Äµå¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÂÇ·â¥á¥Ë¥å¡¼ºÆ³«¤Ë½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡£´·î¤ËÆþ¤ê¡¢ÀïÎóÉüµ¢¤Ø¤Î»ë³¦¤¬Ãå¡¹¤È³«¤±¤Æ¤¤¿¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤â¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Î¥Ã¥¯¤ÈÃÊ³¬¤òÆ§¤ß¡¢Éüµ¢¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê²áÄø¤ò¾Ã²½¡£Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÆó·³Åê¼ê¤ÎÅêµå¤ò¼õ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅê¤²¤ë¤Û¤¦¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£´Ý£±¤«·î¡¢Åê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸ª¡¢¥Ò¥¸¤â¤â¤¦°ì²ó¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµå¿ô¤âÅê¤²¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤Ï¤è¤ê¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡Íè½µÃæ¤Ë¤ÏÆó·³ËÜÂÎ¤Ë¹çÎ®¡££²£²Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¡ÊÍ³±§¡Ë¤«¤éÂÐ³°»î¹çÉüµ¢¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£ÂÔË¾¤Î°ì·³Éüµ¢¤Ï£²£µÆü¤«¤é¤Î£Ä£å£Î£Á¡Ê²£ÉÍ¡Ë¢ªµð¿Í¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÈÂ³¤¯¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤Î¡Ö´ØÅì±óÀ¬¡×¤¬ºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£