OVA¡ÖÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ¥¶¡¦¥é¥¹¥È¥ì¥Ã¥É¥·¥ç¥ë¥Àー¡×¤è¤ê¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖHG ¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¥¿ー¥Ü¥«¥¹¥¿¥à¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖHG ¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¥¿ー¥Ü¥«¥¹¥¿¥à¡×¤ò4·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï4,180±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏOVA¡ÖÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ¥¶¡¦¥é¥¹¥È¥ì¥Ã¥É¥·¥ç¥ë¥Àー¡×¤è¤ê¡¢¥íー¥éー¥À¥Ã¥·¥åµ¡¹½¤ò¶¯²½¤·¤¿¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¤Î²þÎÉÈÇ¤Ç¤¢¤ë¥¿ー¥Ü¥«¥¹¥¿¥à¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥¿ー¥Ü¥«¥¹¥¿¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎµÓÉô¥¸¥§¥Ã¥È¥íー¥éー¥À¥Ã¥·¥å¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÅ¸³«¡¦¼ýÇ¼¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µÓÉô¤Î¤Õ¤¿¤ò³«¤¯¤È¥¸¥§¥Ã¥È¥íー¥éー¥À¥Ã¥·¥å¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬Ï¢Æ°¤·¤Æ¼êÁ°¤Ë¤»¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¸ª¤Ë¿·µ¬¥Ñー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢²ÄÆ°°è¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´³¾Ä¤òÈò¤±¤ÆÏÓ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢AT¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ßÃåµ¡¹½¤òºÆ¸½¤¹¤ë²ÄÆ°¤âÈ÷¤¨¤ë¡£
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ¡Û
¡¦¥Ø¥Ó¥£¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡ß1
¡¦¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¡ß1¼°
¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÍÑ³°Áõ¥Ñー¥Ä¡ß1¼°
¡¦¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ñー¥Ä¡ß1¼°
¡¦3D¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥·ー¥ë¡ß1
(C)SUNRISE
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£