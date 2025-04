【Amazon:「ロボ系フィギュア」セール】 セール期間:4月12日0時~4月25日23時59分

Amazonは、ロボ系フィギュア各種をセール価格で販売している。セール期間は4月25日23時59分まで。

今回は、造形作家Yoshi.氏とフィギュアメーカーCCPJAPANのコラボレーションフィギュア「エヴァンゲリオン量産機」、タカラトミーの可動フィギュア「トランスフォーマーマスターピースGシリーズ」より「MPG-10 リフトチケット」と「MPG-11 DK-2 ガード」、「フィギュアーツ Zero Touche Metalliqueシリーズ」より「鋼鉄ジーグ」などがセールの対象となっている。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

CCPJAPAN×Yoshi. Project 第2弾 エヴァンゲリオン量産機

「新世紀エヴァンゲリオン劇場版」におけるエヴァンゲリオン量産機らしいシルエットとなりつつ、巨大な翼に彫り込まれたディテールなど、各所にYoshi.氏ならではの禍々しさと美しさを感じさせるテイストが加えられている。彩色もYoshi.氏監修のもと美しさと重厚さを全面に出した仕上がり。白い体色の中にも青みのあるシャドー表現など、神秘的で荘厳な雰囲気のある繊細な彩色が施されている。

オプションパーツを使用し、翼を広げた姿と翼を閉じた姿、開口と閉口の頭部、通常の両腕と右腕には諸刃の剣・左腕にはロンギヌスの槍を構えた腕への差し替えが可能。パーツを組み換え、それぞれの姿形を楽しめる。

トランスフォーマー マスターピースGシリーズ MPG-10 リフトチケット

本商品は、赤色のハイラックス・レッカー車からロボットに変形するサイバトロンの戦士「リフトチケット」をMPGシリーズで立体化したもの。

頭部は当時の「カーロボット」のデザインを再現した新造形となり、付属のシルバーメッキされた4つの武器(トラクタービームガン×2、二連パルバライザー×2)は両腕に取り付けることができる。

さらに、アニメでトレイルブレイカーが使っていたフォースバリアーがリフトパワー・エミッション(エフェクトパーツ)として付属する。

スタビライザーウィング(左右)はビークルモードのサイレン部分に取り付けが可能で、ロボットモード状態ではウィングとなる。

TAMASHII NATIONS フィギュアーツ Zero Touche Metallique 鋼鉄ジーグ

「鋼鉄ジーグ」をパーンサロイドと合体したケンタウロス形態で立体化。メッキ加工されたジーグランサー、ジーグバックラーを装備している。

DreamWorks Voltron Legendary Defender (C) DreamWorks Animation LLC. TM WEP, LLC. All Rights Reserved.

SUPERMAN and all related characters and elements (C) & TM DC. (s21)

(C)カラー

(C)TOMY

(C)SYNDUALITY Noir Committee

(C)ダイナミック企画