【美少女フィギュア】 セール期間:4月12日~4月25日23時59分

Amazonにて美少女フィギュアが特別価格で販売されている。期間は4月25日23時59分まで。

対象商品には、あかさあい氏のイラストを立体化した「海軍ムスメ スカーレット」や、「アズールレーン セントルイス」の1/1胸像フィギュア、そのほか「ドールズフロントライン」、「盾の勇者の成り上がり」などいきいきとした表情やボディラインにこだわられた美少女フィギュアがラインナップされている。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

あかさあいイラスト「海軍ムスメ スカーレット」(再販)

アズールレーン セントルイス 1/1 胸像フィギュア

ドールズフロントライン VSK 94 重傷Ver. 1/6スケール

(C)あかさあい

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C) SUNBORN Network Technology Co., Ltd. (C) SUNBORN Japan Co., Ltd.