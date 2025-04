パペットスンスン×ビーミング by ビームス“家族で楽しむ”Tシャツ、トートバッグや水筒も

人気キャラクター・パペットスンスンとビーミング by ビームス(B:MING by BEAMS)のコラボレーションアイテムが登場。2025年4月19日(土)に「ビームス ニューズ」と、「ビーミング ライフストア by ビームス アーバンドック ららぽーと豊洲店」の2店舗限定で発売される。

特別仕様のパペットスンスンアイテムが登場

ふんわりパペットムービーのキャラクター、パペットスンスンとビーミング by ビームスがコラボレーションしたコレクション「スンスンズ デイリー ライフ」は、パペットスンスンの日常がテーマ。ファミリーでも楽しめるアイテムを提案している。使用しているキャッチーなグラフィックは、今回のために制作した特別仕様だ。アパレルのほか、トートバッグやキーホルダーなどの雑貨を用意する。

ユニセックスなヴィンテージ風Tシャツ

アパレルは、パペットスンスンのキュートさを残しながらも、ユニセックスに使える半袖・長袖のTシャツを展開。程よくヴィンテージ加工を施し、キャラクターモチーフながら垢抜けたデザインになっている。キッズサイズからXLまでの幅広いサイズ展開がうれしい。

揃えて使えるトートバッグやボトルも

そのほか、カラフルなボトルやバンダナ、トートバッグなど、日常使いできる雑貨も揃う。Tシャツと合わせてチェックしたい。

【詳細】

パペットスンスン×ビーミング by ビームス「スンスンズ デイリー ライフ」

発売日:2025年4月19日(土)

取り扱い店舗:

・ビームス ニューズ

住所:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 ニュウマン新宿 2F エキナカ(JR新宿駅改札内)

・ビーミング ライフストア by ビームス アーバンドック ららぽーと豊洲店

住所:東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲 1F

・ビームス公式オンラインストア※2025年4月21日(土)〜27日(日)まで受注販売

※一部アイテムを除く



<店舗入店事前抽選>

入店事前抽選実施日:2025年4月19日(土)、4月20日(日)

抽選エントリー期間:2025年4月11日(金) 12:00〜4月14日(月) 23:59



■商品例

・フェード フォトプリントTシャツ(XS〜XL)(全5種):各5,500円

・フェード フォトプリントTシャツ キッズ(KIDS S〜L)(全5種):各3,300円

・フェード フォトプリント ロングスリーブTシャツ(XS〜XL)(全5種):各7,150円

・フェード フォトプリント ロングスリーブTシャツ キッズ(KIDS S〜L)(全5種):各3,850円

・フォトプリント トートバッグ(全5種):各4,180円



【問い合わせ先】

ビームス カスタマーサービスデスク

TEL:0120-011-301(受付時間 11:00〜18:00※土日祝、年末年始を除く)

