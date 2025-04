フランスの大手ゲームメーカーのUbisoftは、2024年3月にオープンワールドレーシングゲーム「 ザ・クルー 」のサービスを終了しました。この対応に不満を抱いたあるゲーマーが2024年11月にUbisoftを訴えていますが、2025年2月にUbisoftは「プレイヤーはゲームの限定的なアクセスライセンスを購入しているにすぎない」と主張し、訴訟の却下を申し立てました。The Crew lawsuit, Ubisoft response -- via Polygon | PDF | Federal Rules Of Civil Procedure | Complaint

https://www.scribd.com/document/848030901/The-Crew-lawsuit-Ubisoft-response-via-PolygonUbisoft reiterates in The Crew lawsuit that you don’t own your games | Polygonhttps://www.polygon.com/gaming/555469/ubisoft-holds-firm-in-the-crew-lawsuit-you-dont-own-your-video-gamesUbisoftは2023年12月に、発売から9年が経過したザ・クルーのサービス終了を発表しました。これにより、ザ・クルーは2024年3月31日をもってあらゆるオンラインゲームストアから削除され、オンラインプレイも不可能になることがアナウンスされています。この措置には数多くのユーザーが反発しており、YouTuberのロス・スコット氏が主導する「Stop Killing Games(ゲーム殺しをやめろ)」というキャンペーンでは、ゲームメーカーが一度プレイヤーに販売したゲームのサービスを終了することでゲームをプレイできなくする慣行を批判しています。同キャンペーンではゲームメーカーに対してオンラインサービス終了後もゲームをプレイ可能な状態に保つことを求めて、欧州連合(EU)の規制当局に請願しています。Ubisoft「ザ クルー」のサービス終了を受け立ち上がった「サービス終了でゲームが遊べなくなるのはおかしい」と訴える運動「Stop Killing Games」とは? - GIGAZINEさらに、カリフォルニア州在住の2人のユーザーは「プレイヤーが物理ディスクを購入していたとしても、単にライセンスを取得しただけなのに、ゲームを購入したと誤解させた」「Ubisoftは『ザ・クルー』のデータファイルはディスク上にあり、自由にアクセスでき、ディスクは単なるゲームをプレイするためのキーではないと『虚偽の説明』をした」と主張し、Ubisoftに対する訴訟を提起しました。大手ゲームメーカーのUbisoftがオンラインゲームのサービス終了に不満を抱くユーザーから集団訴訟を提起される - GIGAZINEこれに対しUbisoftの弁護士は「この原告は、Ubisoftが適切に通知した上でザ・クルーのサービスを終了したにもかかわらず、カリフォルニア州の虚偽広告法や不正競争防止法、消費者法的救済法の違反、コモンロー詐欺、保証違反など8つの訴因を主張しています」「ザ・クルーを購入した場合でも、プレイヤーは単にゲームの限定的なアクセスライセンスを購入しているにすぎません」と明言し「こうした不適切な議論により多くの損害が発生している」と述べています。また、Ubisoftはカリフォルニア州の裁判所に対して訴訟の却下を申し立てています。一方の原告側は「ザ・クルーで利用できる有償クレジットはギフトカードと見なされるためのすべての要件を満たしている」と主張し、「Ubisoftがギフトカードの販売に関する規則に違反している」という告発を追加しています。カリフォルニア州では、ギフトカードに有効期限が設けられていません。そのため、Ubisoftはザ・クルーのサービス終了に伴いこの規則を破って、有償クレジットを使用不能にしたと原告側は主張しました。今回の訴状の修正に伴い、Ubisoftは裁判所に反論を提出するなど、2025年4月29日までに対応する必要があります。