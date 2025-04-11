¡Úµð¿Í¡Û¿ùÆâ½ÓºÈ¥³¡¼¥Á¡¢£²·³ºÆÄ´À°·èÄê¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬¤Ë¡Ö£±£°Æü¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç£±£²¡½£³µð¿Í¡Ê£±£±Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢£³²ó£±¡¿£³¤ò£±£°°ÂÂÇ¡¢¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£±£°¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£¹¡Ë¤Ç£Ë£Ï¤µ¤ì¡¢£²ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡£±¡½£°¤Î£²²ó¤Ï£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÇµÆÃÓ¤Ëº¸ÍãÀþ¤ØµÕÅ¾¤Î£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢²ñÂô¤Ë¤âº¸Íã¤ØÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢£³ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£Ì£Êý¤¬£±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿£²¡½£³¤Î£´²ó¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¿¹²¼¤Îµ¾ÂÇÌîÁª¤ËÌ£Êý¤Î¼ººö¤¬Íí¤ó¤Ç£±ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤½¤Î¸åÌµ»àËþÎÝ¤ÇÅÄÂ¼¤ËÅ¬»þÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢£±»àËþÎÝ¤«¤é¤Ï¾®±à¡¢ËöÊñ¡¢Ìî´Ö¤Ë£³¼ÔÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£Â³¤¯¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç£³ÅÐÈÄ¤ÇÇòÀ±¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÉ¸æÎ¨£±£±¡¦£±£²¡££²·³ºÆÄ´À°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¸Í¶¿¤¬¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¥Á¡¼¥à¤¬ÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£µå¼«ÂÎ¤ÏËÜÅöÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¡¢Çº¤ó¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤ÎÊÕ¤ò°ì²óÀ°Íý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£ËÜÍè¤Î¸Í¶¿¤¬Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤Í¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥é¥¹¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡ÊÅÐÏ¿Ëõ¾Ã´ü´ÖºÇÃ»¤Î¡Ë£±£°Æü¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ÀµÄ¾¡×¤È»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£