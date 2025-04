Travis Japanが、4月28日にリリースする映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』主題歌「Would You Like One?」のパフォーマンス映像を公開した。このパフォーマンス映像は、現在開催中の全国アリーナツアー<Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual>の静岡公演にて披露されたもの。Travis Japanのメンバーが「たべっ子どうぶつ」のキャラをそれぞれ身につけているところにも注目してほしい。

リリース情報

「Would You Like One?」

2025年4月28日(月)より各DSPにて配信リリース

Pre-add / Pre-save:https://TravisJapan.lnk.to/WYLO

タイアップ情報

『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』

2025年5月1日(木)全国公開



◆ストーリー

武器なし、策なし、意気地なし!どうする?どうなる!? 仲間を助けて世界を救え!



誰もが知る国民的おかし「たべっ子どうぶつ」がまさかの映画化!まさかの大冒険で映画館にやって来る!おかしと人間が仲よく暮らすスイーツランドでは、歌って踊るスーパーアイドル「たべっ子どうぶつ」が大人気。しかし、この世の全てのおかしを排除し世界征服を狙う最凶の“わたあめ軍団”によって、ぺがさすちゃんが捕らわれてしまった!大切な仲間のため、モフモフカワイイだけで戦闘力ゼロのたべっ子どうぶつたちは、1000%不可能な“ぺがさすちゃん救出ミッション”に立ち上がる。絶体絶命の彼らが見つけた、大逆転の秘策とは--!?この春、笑いあり、感動ありの癒し系エンタメ超大作が日本をちょっぴりおかしくする!



松田元太 水上恒司 郄石あかり 藤森慎吾 蒼井翔太 小澤亜李 水瀬いのり 東山奈央 立木文彦

間宮くるみ 大野りりあな 関智一 大塚明夫 大塚芳忠

主題歌「Would You Like One?」Travis Japan (Capitol Records / ユニバーサルミュージック)

原作:ギンビス

監督:竹清仁 脚本:池田テツヒロ 企画・プロデュース:須藤孝太郎

クリエイティブプロデューサー:小荒井梨湖 音楽:羽柴吟

音楽制作:TBSテレビ 音響制作:グロービジョン 音響監督:横田知加子

アニメーションプロデューサー:宇井正人 CGスーパーバイザー:堺井洋介

アートディレクター:亀井清明 ラインプロデューサー:郄橋弘樹 宣伝プロデュース:KICCORIT

アニメーション制作:MARZA ANIMATION PLANET INC. 製作幹事:TBSテレビ

配給:クロックワークス TBSテレビ

©ギンビス ©劇場版 「たべっ子どうぶつ」製作委員会



[公式HP]https://tabekko-movie.com

[公式X]@tabekko_movie(https://x.com/tabekko_movie)

[公式Instagram]@tabekko_movie(https://www.instagram.com/tabekko_movie)

[公式TikTok]@tabekko_movie(https://www.tiktok.com/@tabekko_movie)

[公式ハッシュタグ]#映画たべっ子どうぶつ

ライブ情報

<Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual>※終了公演は省略

2025年

5月4日(日・祝)18:00 START

5月5日(月・祝)13:30 START/ 18:00 START

5月6日(火・休)13:00 START/17:30 START

大阪城ホール



5月31日(土)17:30 START

6月1日(日)13:30 START

北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ



6月7日(土)13:00 START/17:30 START

6月8日(日)15:00 START

千葉・ららアリーナ 東京ベイ

また、たべっ子どうぶつコラボジャケットも完成した。このコラボジャケはInstagramやTikTok限定のSnippetジャケットとなる。