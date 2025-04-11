¡Ú°ìÌä°ìÅú¡Û¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤ÎÀ¾Éð¡¦À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ö¹ÃÈåÌî¼«¿È¤¬°ìÈÖ²ù¤·¤¤»×¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð0¡½2ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯4·î11Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡Ë
¡¡À¾Éð¤¬±äÄ¹12²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£0¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿12²ó¡¢5ÈÖ¼ê¤Î¹ÃÈåÌî±ûÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬·´»Ê¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¤Ï»î¹ç¸å¤ÎÀ¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡½¡½±äÄ¹12²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£¹ÃÈåÌî¤Ï2»àÆóÎÝ¤Ç·´»Ê¤ò1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ç¡Ö¤¢¤È1µå¡×¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤È1µå¤Ç¤ÎÁ°¤Ë¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê9²ó¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤ç¤¦º£°æ¤â¤Í¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£º£°æ¤Ë¾¡¤Á¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¡½¡½ÂÇÀþ¤Ï±äÄ¹12²ó¤Ç¤ï¤º¤«3°ÂÂÇ¡£Ä¹ÂÇ¤Ê¤·¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¤Æ¤«¤ï¤µ¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡¢¸þ¤³¤¦¤Î½ÑÃæ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Í¡¢º£Æü¤Ï¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½µß±ç¿Ø¤ÏÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Í¡£ºÇ¸å¤Í¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¿¤À¤±¤Ë¤Í¡£¤½¤³¤ÇÊÌ¤Ë¥¢¥¦¥È¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Í¡¢¤¢¤È¤Þ¤À1¥¢¥¦¥È¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¤Í¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖ¹ÃÈåÌî¼«¿È¤¬¤Í¡¢°ìÈÖ²ù¤·¤¤»×¤¤¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ËÜ¿Í¤â¤¿¤Ö¤ó¥Ü¡¼¥ëµåÅê¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Éâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤Í¡×