Travis Japanが『たべっ子どうぶつ』のキャラに!?『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』主題歌のパフォーマンス映像公開

■全国アリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』の静岡公演で収録!

映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌で、4月28日にデジタルリリースされるTravis Japanの「Would You Like One?」のパフォーマンス映像が公開された。

この映像は、現在開催中のTravis Japanの全国アリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』の静岡公演で収録されたもの。グループは同公演で「Would You Like One?」を初披露した。

メンバーが『たべっ子どうぶつ』のキャラクターのアイテムをそれぞれ身に着け、パフォーマンスする姿は必見だ。

また、『たべっ子どうぶつ』コラボジャケットも完成。このコラボジャケは、InstagramやTikTok限定のSnippetジャケットとなる。

リリース情報

04.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Would You Like One?」

『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』作品サイト

https://tabekko-movie.com

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/