来週のミッドウィークにはCL準々決勝2ndレグが行われ、いよいよベスト4が出揃う。



1stレグではアーセナルがレアル・マドリードに3-0で勝利、インテルがバイエルンに2-1で勝利、パリ・サンジェルマン(PSG)がアストン・ヴィラに3-1で勝利、バルセロナがドルトムントに4-0で勝利という結果に終わった。



そんななか、データサイト『Opta』は1stレグ終了時点で、それぞれの優勝確率をスーパーコンピュータで算出したという。「27.8%」でトップに躍り出たのがアーセナルだ。ベスト8が出揃った時点での優勝確率は「16.6%」でバルセロナ、PSGに次ぐ3位だったが、レアル相手に快勝を飾ったことで大きく数字を伸ばした。





そして続く2位は「25.9%」でバルセロナ、3位は「21.9%」でPSG、4位は「19.8%」でインテルと準々決勝1stレグで勝利収めたチームが軒並み高く、続く5位のバイエルン(3%)とは大きく差が開く優勝予想になった。昨シーズン王者に輝いたレアルはアーセナルに3点のビハインドがあることで、連覇は絶望的という見方に。優勝確率は「0.9%」と低いだけではなく、準決勝に進む可能性も「4.3%」と厳しい見通しになっている。しかし、まだ準々決勝も2ndレグを残しており、サッカーは最後まで何が起こるかわからない。1stレグで大敗したチームが大逆転で次のラウンドにコマを進めるケースは歴史を振り返ると幾度となく起きている。欧州王者を決める戦いも佳境を迎えたが、どんなドラマが待っているだろうか。以下がデータサイトが算出した優勝確率と準決勝進出の確率。優勝確率1位:アーセナル 27.8%2位:バルセロナ 25.9%3位:パリ・サンジェルマン 21.9%4位:インテル 19.8%5位:バイエルン 3%6位:レアル・マドリード 0.9%7位:アストン・ヴィラ 0.8%8位:ドルトムント 0%準決勝進出確率アーセナル 95.7% vs レアル・マドリード 4.3%パリ・サンジェルマン 91.5% vs アストン・ヴィラ 8.5%バルセロナ 99.5%% vs ドルトムント 0.5%インテル 82.7% vs バイエルン 17.3%