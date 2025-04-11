ヒグチアイ、6名のコーラス隊を迎えるビルボードライブツアー開催決定
ヒグチアイが、6名のコーラス隊を迎えるビルボードライブツアーの開催を発表した。7月12日にビルボードライブ大阪、8月3日にビルボードライブ横浜で各日2回公演で開催される。
◆ライブ映像
＜HIGUCHIAI Billboard Live Tour 2025 “合唱”＞と銘打った今回の公演では、GOOD BYE APRILの倉品翔やパーマ大佐をはじめとする6名のコーラス隊を迎え、ヒグチは鍵盤弾き語りスタイルでオンステージ。幼少期からの合唱をルーツに持つヒグチアイならではのアレンジも聴きどころ。7色の歌声とピアノの音色が紡ぐ、この日限りのハーモニーを堪能してほしい。
＜HIGUCHIAI Billboard Live Tour 2025 "合唱"＞
1stステージ 開場14:00 開演15:00 / 2ndステージ 開場17:00 開演18:00
■2025年8月3日（日）ビルボードライブ横浜（1日2回公演）
1stステージ 開場14:00 開演15:00 / 2ndステージ 開場17:00 開演18:00
【メンバー】
ヒグチアイ（Vo/Pf）
倉品翔 from GOOD BYE APRIL（Cho） / Ema（Cho） / タテイシユウマ（Cho） / Haruna（Cho） / パーマ大佐（Cho） / 松田ナオト（Cho）
■チケット発売情報
・2025年4月11日（金）21:00〜4月20日（日）23:59
ヒグチアイ FanClub “うふふ” 先行抽選受付
https://higuchiai-ufufu.bitfan.id/
＊会員サイトにログインの上お申し込みください
・2025年4月25日（金）正午12:00 Club BBL会員・法人会員先行
・2025年5月2日（金）正午12:00 ゲストメンバー・一般発売
https://www.billboard-live.com/
＊チケットはビルボードライブ公式HPでご購入いただけます（要会員登録）
▼公演に関するお問い合わせ
ビルボードライブ横浜：0570-05-6565
ビルボードライブ大阪： 06-6342-7722
＜HIGUCHIAI ALL TIME BEST TOUR "元気じゃなくてもまた会いましょう"＞
- SOLO -
2025年4月11日(金) 東京 北沢タウンホール《SOLD OUT》
open 18:30 / start 19:00 全席指定 5,000円(税込)
Info：SOGO TOKYO https://sogotokyo.com/
- 追加公演 -
国内
＜HIGUCHIAI ALL TIME BEST SOLO TOUR "元気じゃなくてもまた会いましょう" ＞
2025年5月9日(金) 横浜市開港記念会館 講堂
open 18:30 / start 19:00
全席指定 / 前売 5,000円(税込)
＊チケット発売中
イープラス https://eplus.jp/higuchiai/
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/higuchiai-t/
ローソンチケット https://l-tike.com/higuchiai/
海外
＜HIGUCHIAI ALL TIME BEST BAND TOUR "元气空窗期 约定再相遇"＞
in Shenzhen / Shanghai / Taipei
2025年5月17日(土) 深セン MAO Livehouse 深圳海上世
open 13:00 / start 14:00
2025年5月18日(日) 上海 ModernSkyLAB 摩登天空
open 18:30 / start 19:30
＊チケット発売 3月14日(金)12:00〜
2025年6月22日(日) 台北 Legacy Taipei
oepn17:00 / start18:00
＊チケット情報後日公開
詳細はこちら：https://www.higuchiai.com/post/alltimebest_oversea
関連リンク