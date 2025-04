ヒグチアイが、6名のコーラス隊を迎えるビルボードライブツアーの開催を発表した。7月12日にビルボードライブ大阪、8月3日にビルボードライブ横浜で各日2回公演で開催される。<HIGUCHIAI Billboard Live Tour 2025 “合唱”>と銘打った今回の公演では、GOOD BYE APRILの倉品翔やパーマ大佐をはじめとする6名のコーラス隊を迎え、ヒグチは鍵盤弾き語りスタイルでオンステージ。幼少期からの合唱をルーツに持つヒグチアイならではのアレンジも聴きどころ。7色の歌声とピアノの音色が紡ぐ、この日限りのハーモニーを堪能してほしい。

<HIGUCHIAI ALL TIME BEST TOUR "元気じゃなくてもまた会いましょう">



※すでに終了した公演は割愛- SOLO -2025年4月11日(金) 東京 北沢タウンホール《SOLD OUT》open 18:30 / start 19:00 全席指定 5,000円(税込)Info:SOGO TOKYO https://sogotokyo.com/- 追加公演 -国内<HIGUCHIAI ALL TIME BEST SOLO TOUR "元気じゃなくてもまた会いましょう" >2025年5月9日(金) 横浜市開港記念会館 講堂open 18:30 / start 19:00全席指定 / 前売 5,000円(税込)*チケット発売中イープラス https://eplus.jp/higuchiai/チケットぴあ https://w.pia.jp/t/higuchiai-t/ローソンチケット https://l-tike.com/higuchiai/海外<HIGUCHIAI ALL TIME BEST BAND TOUR "元气空窗期 约定再相遇">in Shenzhen / Shanghai / Taipei2025年5月17日(土) 深セン MAO Livehouse 深圳海上世open 13:00 / start 14:002025年5月18日(日) 上海 ModernSkyLAB 摩登天空open 18:30 / start 19:30*チケット発売 3月14日(金)12:00〜2025年6月22日(日) 台北 Legacy Taipeioepn17:00 / start18:00*チケット情報後日公開詳細はこちら:https://www.higuchiai.com/post/alltimebest_oversea