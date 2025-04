4月23日にデビュー30周年ベストアルバムをリリースするGLAY。以前よりアルバム収録の新曲として「悲願」は「長きにわたって優れた作品を産み続け、GLAYに多大な影響与えたアーティスト」とコラボした楽曲であることが語られていたが、本日そのアーティストが小田和正であったことが発表された。TERUが心より尊敬するボーカリストでもある小田和正。まさに悲願であった夢のコラボが実現したことになる。

『DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST』

発売日:2025年4月23日



形態・価格・品番

・DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST(2CD):3500円+税 / PCCN.00067

・DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST(2CD+DVD/アナログサイズ特殊ジャケット) :6500円+税 / PCCN.00066

・DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST(2CD+Blu-ray/アナログサイズ特殊ジャケット) :6500円+税 / PCCN.00065



【CD収録】

Disc1 14曲

1.pure soul

2.BELOVED

3.BEAUTIFUL DREAMER

4.春を愛する人

5.SOUL LOVE

6.つづれ織り 〜so far and yet so close〜

7.生きてく強さ

8.HOWEVER(再録)

9.都忘れ

10.Winter,again

11.SAY YOUR DREAM

12.グロリアス

13.May Fair

14.嫉妬 (KURID/PHANTOM mix)

・Disc.2 14曲

1.MIRROR

2.軌跡の果て

3.BE WITH YOU

4.ずっと2人で・・・

5.SPECIAL THANKS

6.STREET LIFE

7.Missing You

8.誘惑

9.生きがい

10.彼女の"Modern・・・"

11.LAYLA

12.月に祈る

13.ANSWER(再録)

14.千ノナイフガ胸ヲ刺ス



【Blu-ray/DVD収録】

GLAY DRIVE 1993〜2026 Talk Session

GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO in Yokohama Arena

・Romance Rose

・V.



【封入特典】

入者限定ライブチケット抽選受付シリアルナンバー

5月26日にKT Zepp Yokohamaで行われるアルバム購入者限定ライブチケットエントリーシリアルナンバー

『DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST』



発売日:2025年4月23日



形態・価格・品番

・DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST

(2CD):3500円+税 / PCCN.00070

・DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST(2CD+DVD/アナログサイズ特殊ジャケット) :6500円+税 / PCCN.00069

・DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST(2CD+Blu-ray/アナログサイズ特殊ジャケット) :6500円+税 / PCCN.00068



【CD収録】

Disc1

1.疾走れ!ミライ

2.シキナ

3.Bible

4.Eternally

5.Satellite of love

6.あなたといきてゆく

7.Beautiful like you

8.さよならはやさしく

9.Buddy

10.海峡の街にて

11.はじまりのうた

12.BRIGHTEN UP

13.MUSIC LIFE

14.Precious

15.COLORS

16.whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)- / BUNNY Remix

・Disc2 16曲

1.BETTY BLUE

2.HEROES

3.祝祭

4.BLEEZE

5.DIAMOND SKIN

6.lifetime

7.Only One,Only You

8.BAD APPLE

9.Chelsea

10.会心ノ一撃

11.運命論

12.the other end of the globe

13.Supernova Express 2016

14.悲願

15.BYE BYE LOVE Demo

16.会心ノ一撃(Canblaster Remix)



【Blu-ray/DVD収録】

GLAY デビュー30周年の軌跡「GLAY EXPO 2024~2025」

悲願 Music Video



【封入特典】

購入者限定ライブチケット抽選受付シリアルナンバー

5月26日にKT Zepp Yokohamaで行われるアルバム購入者限定ライブチケットエントリーシリアルナンバー

G-DIRECT限定盤『DRIVE 1993~2026 -GLAY complete BEST』

発売日:2025年4月23日



形態・価格・品番

4CD+BD+CDプレイヤー / 26,000円+税 / LSGC-0012



【CD収録内容】

・DRIVE 1993~2009 -GLAY complete BEST(2CD)

・DRIVE 2010~2026 -GLAY complete BEST(2CD)



【Blu-ray収録内容】

・GLAY デビュー30周年の軌跡「GLAY EXPO 2024~2025」

・GLAY DRIVE 1993~2026 Talk Session

・「タイトル未定」Music Video

・Document of 2024 SUPER SLIPPA 超犀利趴13

・GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO in Yokohama Arena

「Romance Rose」

「V.」

・The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome

「pure soul」

「月に祈る」

・SO FAR〜reach your star”HOWEVER”〜



【封入特典】

購入者限定ライブチケット抽選受付シリアルナンバー

5月26日にKT Zepp Yokohamaで行われるアルバム購入者限定ライブチケットエントリーシリアルナンバー

<GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE>

2025年

5月31日(土) 東京ドーム 開場15:30・開演17:00

6月1日(日) 東京ドーム 開場15:30・開演17:00

6月8日(日) 京セラドーム大阪 開場14:00・開演16:00



チケット料金:

S席 \12,000 (税込)

A席 \9,000 (税込)

※3歳未満入場不可。3歳以上チケット必要

本日MVのティーザー映像も公開され、そこには小田和正の姿も映っている。なお本編は発売日となる4月23日20時にYouTubeでプレミア公開される予定だ。今回の情報解禁をもって2タイトルのベストアルバム収録内容、そして外付け特典絵柄など全て解禁となった。昨晩ファン投票1位を獲得した「pure soul」のMVも公開されており、こちらはGLAYの歩んだ歴史を感じられる内容となっている。◆ ◆ ◆GLAYデビュー30周年おめでとうございますTAKURO君には、ラジオのゲストに呼んでもらったり、ずいぶん前のことですが、僕のコンサートに奥さんと一緒に来てくれて、打ち上げで楽しく食事をしたことがありました。彼らの故郷、函館でコンサートをやった時には、「ラッキーピエロ」のハンバーガーを楽屋にたくさん頂きました。その節は、ありがとうございました。そんな彼らから、あまりに熱心にコラボができないかって言ってもらったので、今回手伝わせて頂きました。たぶんコーラスを入れたら圧倒的に良くなったって、すごく期待してくれていたんだと思います。その役割を果たせたかどうかはわかりませんが、一生懸命やらせてもらいました。これからも仲良く、そして楽しく活動を続けていって下さい。小田和正◆ ◆ ◆