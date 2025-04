4月10日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

【写真】レースがあしらわれたブラックドレスSHOTも掲載

現在、アジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(ロゴ) I am ayu -ep.-』を実施中の浜崎。今回の投稿では、「#ayuasiatour2025 #SingwithTA」といったハッシュタグと共に、真っ白なドレス衣装の美麗ステージSHOTを複数掲載した。

この投稿に対して、ファンからは、「プリンセスすぎる」「この衣装も好き」「可愛すぎて神」「美しい」「素敵です」などの反響が寄せられている。

また、浜崎は同日の別投稿では、「あなたの声がしてる。負けないでって声がする。 I can be evil if it’s for you.」などとコメントし、レースがあしらわれたブラックのドレス姿でパフォーマンスする姿も掲載していた。

先日デビュー27周年を迎えた浜崎。自身にとって16年ぶりとなるアジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(ロゴ) I am ayu -ep.-』は今後、香港・シンガポール・台北と国内の6都市で開催されることが発表されている。

