オーディション『No No Girls』より誕生したラッパー/シンガーのちゃんみながプロデュ―スする7人組ガールズグループ・HANAが、11日放送のテレビ朝日『ミュージックステーション』(毎週金曜 後8:00)に出演。同番組初出演を果たした。歌唱前には、メンバーのMOMOKAが『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』でともに戦い抜いたME:I、同オーディションの国民プロデューサーを務めた木村カエラと再会。木村は「MOMOKAが『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』にも出ていたので、見事メンバーになって」と感極まり、「人生の運を使い果たしているんじゃないかっていう幸せな時間」と再会の喜びをかみしめた。

ME:IのMOMONAは「一緒に試練を乗り越えた戦友でした」、RANは「ももちゃんとお互いを高め合ってきた仲なので」と、MOMOKAとの再会を喜んだ。HANAは、メジャーデビュー曲「ROSE」をパフォーマンス。MVのストーリーを組み入れた圧巻のステージに視聴者からは「演出も良くて感無量すぎる」「さすがのパフォーマンス」「初登場とは思えない…」「凄すぎてもう唖然」「美しくて時止まってた」といった声が寄せられている。デビュー曲「ROSE」は、どんな姿でも、どんな環境でも、力強く生き抜きたいという思いが込められた楽曲。人生の中で感じるつらさや美しさ、さまざまな感情が交錯しながらも、そのすべての自分を愛し、しっかりと生き抜いていくという強い意志が表現されている。HANAのメンバーも、HANAを通じて楽曲を届けるすべての人に、どんな環境や困難が待ち受けていても、強く、正しく、美しく咲き続けてほしいというプロデューサー・ちゃんみなの願いが込められている。『No No Girls』は、SKY-HIが代表をつとめる「BMSG」のスローガン”才能を殺さないために”に共鳴した形で、ラッパー/アーティストのちゃんみながプロデューサーに抜てき。「No Fake(=本物であれ)」「No Laze(=誰よりも一生懸命であれ)」「No Hate(=自分に中指を立てるな)」を掲げ、募集時には「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください。」と応募者を募り、7000人を超える応募者が参加。同オーディションにより誕生した同グループが、「BMSG」として初のガールズグループとなる。