ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

メキシコ鉱工業生産指数（2月）

予想 0.2% 前回 -0.4%（前月比)

予想 -3.7% 前回 -2.9%（前年比)



カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、CNBC出演



21:30

米生産者物価指数（PPI）（3月）

予想 0.2% 前回 0.0%（前月比)

予想 3.2% 前回 3.2%（前年比)

予想 0.3% 前回 -0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.6% 前回 3.4%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



22:00

コリンズ・ボストン連銀総裁、Yahooファイナンス出演



23:00

米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（4月）

予想 54.2 前回 57.0



時刻未定

ドイツ経常収支（2月）

予想 N/A 前回 118.0億ユーロ



12日

0:00

ウィリアムズNY連銀総裁、米経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）



EU財務相理事会（非公式）

ユーロ圏財務相会合



米主要企業決算

モルガンスタンレー、JPモルガン、ブラックロック、ウェルズファーゴ



※予定は変更されることがあります。

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