21:00
メキシコ鉱工業生産指数（2月）
予想　0.2%　前回　-0.4%（前月比)
予想　-3.7%　前回　-2.9%（前年比)

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、CNBC出演

21:30
米生産者物価指数（PPI）（3月）
予想　0.2%　前回　0.0%（前月比)
予想　3.2%　前回　3.2%（前年比)
予想　0.3%　前回　-0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　3.6%　前回　3.4%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

22:00　
コリンズ・ボストン連銀総裁、Yahooファイナンス出演

23:00　
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（4月）
予想　54.2　前回　57.0

時刻未定
ドイツ経常収支（2月）
予想　N/A　前回　118.0億ユーロ

12日
0:00　
ウィリアムズNY連銀総裁、米経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）

EU財務相理事会（非公式）
ユーロ圏財務相会合

米主要企業決算
モルガンスタンレー、JPモルガン、ブラックロック、ウェルズファーゴ

※予定は変更されることがあります。