ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ鉱工業生産指数（2月）
予想 0.2% 前回 -0.4%（前月比)
予想 -3.7% 前回 -2.9%（前年比)
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、CNBC出演
21:30
米生産者物価指数（PPI）（3月）
予想 0.2% 前回 0.0%（前月比)
予想 3.2% 前回 3.2%（前年比)
予想 0.3% 前回 -0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.6% 前回 3.4%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
22:00
コリンズ・ボストン連銀総裁、Yahooファイナンス出演
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（4月）
予想 54.2 前回 57.0
時刻未定
ドイツ経常収支（2月）
予想 N/A 前回 118.0億ユーロ
12日
0:00
ウィリアムズNY連銀総裁、米経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）
EU財務相理事会（非公式）
ユーロ圏財務相会合
米主要企業決算
モルガンスタンレー、JPモルガン、ブラックロック、ウェルズファーゴ
※予定は変更されることがあります。
メキシコ鉱工業生産指数（2月）
予想 0.2% 前回 -0.4%（前月比)
予想 -3.7% 前回 -2.9%（前年比)
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、CNBC出演
21:30
米生産者物価指数（PPI）（3月）
予想 0.2% 前回 0.0%（前月比)
予想 3.2% 前回 3.2%（前年比)
予想 0.3% 前回 -0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.6% 前回 3.4%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
22:00
コリンズ・ボストン連銀総裁、Yahooファイナンス出演
23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（4月）
予想 54.2 前回 57.0
時刻未定
ドイツ経常収支（2月）
予想 N/A 前回 118.0億ユーロ
12日
0:00
ウィリアムズNY連銀総裁、米経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）
EU財務相理事会（非公式）
ユーロ圏財務相会合
米主要企業決算
モルガンスタンレー、JPモルガン、ブラックロック、ウェルズファーゴ
※予定は変更されることがあります。