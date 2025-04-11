¡Ú¡Ø¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾ー¥ó¥¼¥í¡ÙVer.1.7¡ÖÎÞ¤È²áµî¤òËä¤á¤Æ¡×Í½¹ðÈÖÁÈ¡Û 4·î11Æü20»þ30Ê¬～ ÇÛ¿®

¡¡HoYoverse¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Android/iOS/PCÍÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ö¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾ー¥ó¥¼¥í¡Ê¥¼¥ó¥¼¥í¡Ë¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¥Ó¥Ó¥¢¥ó¡×¤Ï¥¨ー¥Æ¥ëÂ°À­¤ÇÆÃÀ­¤¬°Û¾ï¤ÎSµé¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡£»±¤È¥ì¥¤¥Ô¥¢¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÈÉñ¤¤¤Ê¤¬¤éÍ¥²í¤ËÀï¤¦¿·¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊý¤Î¡Ö¥Ò¥åー¥´¡×¤ÏÉ¹Â°À­¤ÇÆÃÀ­¤¬¶¯¹¶¤ÎSµé¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡£¥¢¥¿¥Ã¥·¥å¥±ー¥¹¤ò·È¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢³ù¤ò»È¤Ã¤ÆÀï¤¦¡£

¡¡ÊÑÄ´¡Ê¥¬¥Á¥ã¡Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÎÁ°È¾¤Ë¥Ó¥Ó¥¢¥ó¡¢¸åÈ¾¤Ë¥Ò¥åー¥´¤¬¼ÂÁõÍ½Äê¡£Éü¹ï¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°È¾¤Ë¡Ö¥¸¥§ー¥ó¡¦¥É¥¥¡×¡¢¸åÈ¾¤Ë¡Ö¥é¥¤¥È¡×¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®Æâ¤Ç¤Ï¿·¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Öµ·¸¼¡Ê¥¤ー¥·¥§¥ó¡Ë¡×¤Î»Ñ¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£

¥Ó¥Ó¥¢¥ó

¥Ò¥åー¥´

¡Ú¡Ø¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾ー¥ó¥¼¥í¡ÙVer.1.7¡ÖÎÞ¤È²áµî¤òËä¤á¤Æ¡×Í½¹ðÈÖÁÈ¡Û

(C) COGNOSPHERE