a flood of circleと漫才師・金属バットによる対バンライブ<KINZOKU Bat NIGHT>が、ストレイテナーをゲストに迎え、9月4日に渋谷・Spotify O-EASTを舞台に開催されることが決定した。<KINZOKU Bat NIGHT>はこれまで、2021年に京都磔磔、2022年に大阪・なんばHatchで開催され、昨年3月には初の東京開催となった東京キネマ倶楽部での公演を満員の大盛況で終えた。4度目を数える本公演は、今回も見逃せない競演となること間違いなしだ。

