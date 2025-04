4月9日、ベッセント財務長官は70カ国が交渉を要望していると明かした。ただ、データに基づく公正な交渉となる保証はない(写真:Chris Kleponis/CNP/Bloomberg)

トランプ大統領は選挙期間中、“グローバリスト”と呼ばれる自由貿易派を批判し、アメリカ産業の衰退はグローバル化にあると支持層に訴えてきた。「製造業を取り返し、再びアメリカの黄金時代を作る」という公約を実現する手段の1つが相互関税の導入であった。では、アメリカ国民はナバロ、ミランがイデオロギー的信念で立案したトランプ関税を評価しているのだろうか。

2024年7月29日に発表されたPew Research Centerの世論調査では、59%のアメリカ人は「貿易でアメリカは得るものより失うものが多い」と答えている。共和党支持者に限ると、その比率は実に73%になる。これは2021年の調査結果よりも8ポイント増えた。大卒などの高学歴者でも47%が同様な回答をしていて、とくに国際貿易で中国がより多くの利益を得ていると考えている。こうした世論が、トランプ大統領の過激な政策立案の下地になっているといえる。

世論調査の関税引き上げへの賛成率は40%弱

『Daily Mail』が行った世論調査は、相互関税導入によりトランプ支持率が上昇したことを示唆している(2025年4月5日、「Americans deliver shock verdict on Trump’s controversial new tariff」。調査期間は3月31日〜4月3日、関税政策の発表は4月2日)。支持率は1週間前の49%から53%へ上昇、18〜29歳の若い層では18%から29%へと11ポイントも増えている。無党派層と民主党支持層でもそれぞれ6ポイント上昇している。関税政策に関しては賛成が36%、分からないが36%、反対が28%だった。意見が割れているのは、政策の影響が出てくるまで正確な評価はできないためであろう。

一方、4月6日に発表されたロイター通信とIpsosの世論調査(調査期間は4〜6日)では、関税引き上げについて賛成は39%に対し反対が57%、共和党支持者も25%が反対だった。ただ52%が「外国は貿易でアメリカを利用している」というトランプ大統領の主張に賛成している。

両調査とも関税引き上げへの賛成率は40%に達しないが、ロイター通信とIpsosの調査の回答者が共和党支持者、民主党支持者で半々だったことを考えると、少なくとも共和党支持者はおおむね肯定的と言えそうだ。ただ、関税引き上げで1世帯当たり年間3500〜7000ドルの負担増になるという予測もあり、実際に物価が高騰すれば評価は変わるかもしれない。

次に政治家の反応を見てみよう。

野党の民主党上院院内総務のチャック・シューマー議員は「トランプ大統領はおそらく歴史上初めて、最も馬鹿げた、最も回避可能なリセッションに国民を導いている」と手厳しいが、少数野党の民主党にトランプ大統領を止める方法はない。

4月8日の『ABC News』は、共和党議員の動向について「今までのところ共和党内でトランプ支持層に亀裂が生じるとか、議会でトランプを抑え込む試みが行われる兆しはない」(「Republicans Ted Cruz, Rand Paul speak out on risks of Trump tariff policy」)と伝えている。

共和党議員から懸念の声も

ただ、共和党議員も、手放しでトランプ関税を支持しているわけではない。トランプ大統領の熱狂的支持者で有力議員のテッド・クルーズ上院議員は『Fox News』で「関税は消費者に対する税金であり、支持できない。私は、こうした関税が短期間で終わり、世界中の関税を引き下げる交渉のテコになることを望んでいる。関税が長期間にわたって課される場合、インフレが高進し、雇用を損なう可能性がる。今後30日から60日、あるいいは90日、アメリカが外国製品に高関税を課し、外国がアメリカ製品に高関税を課すというシナリオが実現したら、世界は悲惨な結果を迎えるだろう」と語っている。

ジョン・コーニン上院議員も「誰も近い将来、リセッションが起こることを望んではいない。トランプ政権と外国の間で取引が行われるだろう。トランプ大統領はディール・メーカーである。長期的にネガティブな結果を避けるために多くの取引が行われることを願っている」と、トランプ大統領の「交渉」に期待している。

経済問題に精通しているランド・ポール上院議員は、トランプ大統領の「国家非常事態であり関税引き上げが必要だ」という主張を批判し、「議会は関税と貿易を規定する憲法上の権限を持っている」と、議会がトランプ大統領の暴走にブレーキをかける必要性があると主張している

しかし、こうした意見表明をする議員は少数派だ。ある上院議員は「皆が関税引き上げの影響を恐れている。だが誰も大統領を制御したいとは思っていない」と本音を漏らす。多くの共和党議員は、圧倒的な力を持つトランプ大統領の前で、ひたすら“沈黙”を守っている。

多くの議員が望んでいるのは、相互関税の実施ではなく、関税をめぐる外国政府との交渉だ。トランプ大統領が相互関税一部の90日間の停止を決めたことで、胸をなでおろした人々も多いに違いない。125%の関税を課される中国との関係がどうなるか注目されるが、いつまでも“チキン・ゲーム”を続けることはできないだろう。

外交交渉の兆しは見られる。たとえば、EUは4月9日、大豆、バイク、オレンジ・ジュースなどアメリカ製品に報復関税を課すことができると発表したが、具体的な対抗策は示さなかった。その一方で、「EUはアメリカの関税が不当で破壊的であり、米EUの双方だけでなく、世界経済にも害をもたらすと考える。EUはアメリカと交渉で結果を出すことを望んでいる」と、交渉の余地があることをにじませた。

実際、ベッセント財務長官は「70カ国が貿易交渉をしたいと連絡してきた」と語っている。交渉を求めてきている国として、日本、ベトナム、韓国などの名前を挙げている。ベッセント長官は「日本は素早く対応したので、交渉の順位で優先的に扱われるだろう」とも語っている。こうした状況からすると、非現実的ともいえる高い相互関税率を課したのは、最初から目的は外交交渉にあったのかもしれない。

関税論議の背後にあるイデオロギーの対立

ただ、関税を交渉道具や減税原資のようなテクニカルな問題と捉えると、本質を見誤る。その背後には税制をめぐる保守派とリベラル派のイデオロギー対立がある。保守派の関税引き上げの究極の目的は所得税の廃止にある。

そう聞いても、日本人にはピンとこないだろう。アメリカでは建国以来、関税収入が連邦政府の歳入の最大の収入源で、19世紀には歳入の80%を占めたこともある。連邦所得税が導入されたのは憲法修正第16条が批准された1913年である。同修正条項には「連邦議会はいかなる源泉から生ずるものであっても所得に対して税を徴収する権限を有する」と書かれており、同時に累進所得税が導入された。これ以降、アメリカでは所得税が歳入の大半を占めるようになる。

しかし、所得税について保守派の経済学者は、国民が懸命に働いて得た所得から徴税するのは政府による収奪だとしている。また、ノーベル経済学賞を受賞したミルトン・フリードマン教授が「累進所得税率」を批判し、「単一所得税率(flat tax rates)」の導入を主張したように、保守派の経済学者は累進課税を不公平とみなし、その廃止を訴えている。富裕層の減税も一連の流れにある。これに対してリベラル派は、累進所得税は所得の再配分を果たし、社会的平等を実現する手段であるとし、真っ向から対立する。

保守派の経済学者は、最終的に所得税を廃止し、関税と消費税を基盤とする歳入構造の実現を目指す。消費税は資源を使った割合に応じて税金を納めるので、人々の勤労意欲を殺ぐものではないからだ。

「所得税を関税に置き換える」

『CNN』は、2024年10月27日付の記事(「Trump floats ending the federal income tax. Here’s what that would mean」)で「選挙運動の最中、トランプ大統領は社会保障給付、残業手当に対する課税の廃止を約束した後、最大の歳入源である連邦所得税の廃止を目指しているとほのめかした」と書いている。

『Fox News』のインタビューでトランプ候補(当時)は「1800年代、アメリカは賢明な国だった。アメリカは豊かな国だった。すべての連邦歳入は関税であった。所得税はなかった」と語っている。数日後、記者に「所得税を関税に置き換えるのか」と聞かれ、「当たり前だ」と答えた。トランプ陣営の顧問は「所得税の廃止は将来の“野心的な目標”になる」と付け加えている。

現在、関税収入は連邦政府歳入の2%で、所得税に取って代われるか疑わしいが、少なくともトランプ大統領は連邦所得税が国民を搾取するものと考えている(アメリカの9州は州所得税を課していない)。今回の異常ともいえる関税の引き上げの背後に、こうしたトランプ大統領の認識がある以上、関税問題が交渉で落ち着いたとしても、いつまた蒸し返されるかわからない。

ホワイト・ハウスのイデオロギー派であるナバロとミランは外交交渉を否定していて、前述のようにトランプ大統領も関税に関する基本的な考えは彼らと同じだ。違うのは、トランプ大統領にとって重要なのは、目先の成果であり、自らの名声であるということだ。「90日間」が交渉のための期間であるのは間違いない。

関税を課される側にとって大切なのは、その交渉が公正に行われるかどうかだが、悲観的にならざるを得ない。

通商で「恐怖戦略」成功なら、次の標的は通貨

『The Hill』はトランプ大統領の関税戦略を「DARVO」と呼んでいる(4月9日、「Trump’s tariff gaslighting has a name: It’s DARVO」)。DARVOとは心理学の用語で、 「Deny(否定)」、「Attack(攻撃)」、「Revers Victim and Offender(犠牲者と攻撃者を逆転させる)」の頭文字を合わせたものだ。

事実を否定し、相手を攻撃し、責任を転嫁し、批判者を黙らせ、加害者と被害者の立場を逆転させる、を意味する。同記事は「トランプと彼のチームが何年も事実を歪めるために使ってきた戦略である」と指摘する。

まさにトランプ大統領は通商政策でこの戦略を使っている。アメリカとの貿易への依存度が高い国ほど、国益の犠牲を最低限にするため、正論を主張せず、トランプ大統領の嘘を受け入れることになりそうだ。このままでは、「トランプの恐怖戦略」が成功し、アメリカに一方的に有利な国際的な通商の枠組みが出来上がる可能性がある。

思惑通りに通商交渉が成功すれば、トランプ大統領の次のターゲットは通貨だろう。ミランは「アメリカの貿易赤字の根源は恒常的なドル高にある」と述べている。将来、1985年の「プラザ合意」のような大幅な通貨調整を迫ってくる可能性も十分予想される。

想像以上にトランプ大統領は狡猾な人物かもしれない。

(中岡 望 : ジャーナリスト)