¡Ú£Ä£å£Î£Á¡Û¥Ð¥¦¥¢¡¼ £³²óÎíÉõ¤â¡Äº£µ¨½é¾¡Íø¤Þ¤¿¤ªÍÂ¤±¡ÖËÍ¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ëÆü¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤±«¡×
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Ï£±£±Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ËÎ×¤ó¤À¤â¤Î¤Î¹ß±«¤Î¤¿¤á¥Î¡¼¥²¡¼¥à¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡££³²ó¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë·ã¤·¤¤É÷±«¤ÈÍë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢£±£¸»þ£³£µÊ¬¤Ë»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¡££±£¹»þ£¹Ê¬¤Ë»î¹çÃæ»ß¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤Ï£³²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È²÷Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤º¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ªÍÂ¤±¡£¹ßÈÄ¸å¤Ï¡Ö¡Ê»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎý½¬¤Î¡Ë¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤À¤Ã¤¿¤è¡£º£Æü¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤È°ì½ï¡×¡£¤µ¤¹¤¬¤Î½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤â¤ªÅ·Æ»¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡¢¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¦¥¢¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏËþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ÎÉüµ¢ÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£ÍèÆü½éÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿³«Ëë£²ÀïÌÜ¡Ê£³·î£²£¹Æü¡¦ÃæÆüÀï¡á²£ÉÍ¡Ë¤Ï£¶²ó£¶°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Ê¤¬¤éÉé¤±Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££³²ó¤Ëº¸Ê¢Éô¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆÄ´À°¤Î¤¿¤á¤Ë£³£±Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ÏÅÐÈÄ¤òÁ°¤Ëº¸Ê¢Éô¤ÎÄ¥¤ê¤¬´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï²÷Ä´¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¡¢ÀÖ±©¤òÄ¾µå¤ÇÍ·¥´¥í¡£Ä¹²¬¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç±¦Èô¡£¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Ë¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÍ··âÆâÌî°ÂÂÇ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£´ÈÖ¡¦¥ª¥¹¥Ê¤ÏÄ¾µå¤Çº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¡¢£³²ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤â»°¼ÔËÞÂà¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤éÂ¿Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤¬ºã¤¨ÅÏ¤ê¡¢Åê¼ê¡¦µÈÂ¼¤ò¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢Åá¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤¹¡Ö¥½¡¼¥É¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£³²ó¤Î¹¶·â¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÃæÃÇ¡£¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Î£³£·µå¤ÎÎÏÅê¤â¸¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ëÆü¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤±«¤¬¹ß¤ë¡£¹ß¿å³ÎÎ¨¤¬£°¡ó¤Ç¤â¡¢ËÍ¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ë»þ¤À¤±Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÅÐÈÄ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿£°¡ó¡£Åêµå¼«ÂÎ¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤âÀ©µå¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¿¤³¤³¤«¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê¥Ð¥¦¥¢¡¼¡Ë
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÌÀÆü¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ±ì¤Ë´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£