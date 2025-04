【ROSIER by Her lip to】大人気のストラップレスブラから新色が登場♡

小嶋陽菜が運営するランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」が、大人気のストラップレスブラから新色の が登場。2025年4月12日(土)から表参道の「House of Herme」にて開催するHer lip toのショッピングイベントで先行発売し、4月18日(金)に公式オンラインストアにて発売を開始いたします。

大人気のストラップレスブラから、待望の新色が登場

価格:5,400円(税込)

ブランドのベストセラーである人気のストラップレスブラ「Everyday Essential Strapless Bra」から新色「mocha(モカ)」が登場いたします。

センシュアルで気品が漂う「mocha」は、女性らしさと洗練された大人の魅力を引き立てるカラー。

デイリーブラ「Everyday Essential Bra」の定番色として常に上位を誇る大人気のカラーが、ストラップレスブラでも待望の登場となりました。

これからの季節、ホワイトカラーやシャツスタイルの軽やかな装いにも響きにくいカラーの「mocha」は、ワードローブにナチュラルにと溶け込みスタイリングに優美さを添えます。

販売スケジュール

2025年4月12日(土)~House of Herme イベント先行発売

2025年4月18日(金)19:00~公式オンラインストア発売

新色ランジェリーの詳細

size:B70,B75,C65,C70,C75,D65,D70,D75,E65,E70,E75,F65,F70

ノンワイヤーとは思えない心地よいフィット感と美しいバストラインを実現しながら、高機能素材「ナノフロント®」テープを採用することで、不快な締め付け感がなくズレにくい革新的な設計に。

ROSIERらしい上品なデザインでありながら、洋服に響きにくいシームレスカップや繊細なレースのレイアウトにこだわったストラップレスブラ。

上品なシームレスカップブラ

今回は「ROSIER by Her lip to」から展開される新色『モカ』について紹介しました。

レイアウトにこだわったストラップレスブラで、軽やかな装いにも響きにくいカラーの『モカ』は、1枚持っているとさまざまなシーンで大活躍のアイテムです。

少しでも気になる方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください。