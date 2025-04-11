¡Ö¶âÈ±¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×Ä«¥É¥éà¾ïÏ¢á34ºÐ½÷Í¥¤¬àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¡ÄÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Â·¤¤Æ§¤ß3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ÖÈ±¿§¤¬¤ß¤ó¤Ê°ã¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×
¥°¥ì¡¼¥Ø¥¢¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·¤ÎÎÙ¤Ç¸÷µ±¤¤¤Æ¡Ä
¡¡Ä«¥É¥é¤Ë²¿ÅÙ¤â½Ð±é¤¹¤ë¿Íµ¤½÷Í¥¤¬È±¿§¤òÊÑ¤¨¡¢àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤Ê»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¡£¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÌÀ¤ë¤¤¶âÈ±¤Ç¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÂçÀ¾ÎéË§(¤ª¤ª¤Ë¤·¡¦¤¢¤ä¤«¡¢34)¡£ÇÐÍ¥¡¦¥à¥í¥Ä¥è¥·(49)¤¬¼çºË¤Îmuro¼°.¿·ºî¸ø±é¡Ö¥È¥¤¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÂçÀ¾¤¬¡¢¡ÖËè²ó¤¿¤Î¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÂ¿·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ÅöÆü·ô¤â¤¢¤ëÆü¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¡ª¡×¤È5Æü¤«¤é29Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤Î¹ðÃÎ¤ò¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡ÂçÀ¾¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥°¥ì¡¼¥Ø¥¢¤Î¥à¥í¡¢¹õÈ±¤ÎÇÐÍ¥¡¦ËÜÂ¿ÎÏ(¤Û¤ó¤À¡¦¤Á¤«¤é¡¢45)¤¬Á´°÷¾Ð´é¤Î1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ï¤Ã¡¢È±¿§¡×¡ÖÈ±¿§Ž¤¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¢¶âÈ±¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤Ã¤³¤è!¡×¡Ö¶Ã¤¯¤Û¤É¶âÈ±¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÈ±¿§¤¬¤ß¤ó¤Ê°ã¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÀ¾¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×(2014Ç¯)¡¢¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×(17Ç¯)¡¢¡ÖÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡×(18Ç¯)¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ì¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£