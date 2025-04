俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥(みやせ・りゅうび)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」(毎週水曜23:08頃〜)。4月2日(水)の放送では、2年目を迎える宮世LOCKS!で今後やりたいことなどについて語りました。

パーソナリティの宮世琉弥

宮世:今日は4月2日(※放送当時)ということで、宮世LOCKS!が開講して、明日で丸1年が経ちます! 祝1周年! 開講してから毎週欠かさずに聴いてくれている生徒(リスナー)もいるんじゃないでしょうか! 本当にありがとうございます!

僕自身がSCHOOL OF LOCK!のことを大好きなので、もっとイベントができないかな。いつもスタジオで喋っていますけど、代々木第一体育館で公開収録をおこなったり、映画「顔だけじゃ好きになりません」のときもたくさんコラボができて、僕は嬉しいです!この春から2年目ということで、どうしていきますか? 新しい企画とかもやっていきたいですよね! あと、ゲストを呼んだ回数が少ないので、僕の仲がいい方……それこそ石崎ひゅーいくんとか藤原大祐とか、音楽をやっている方をお呼びして、ここでしか聞けないようなこともみなさんに聞いてほしいなと! 僕だからできることを2年目はやっていけたらいいかなと思っております!