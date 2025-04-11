¥Ï¥ê¥ª¤Î¿·ºî¥Ý¥Ã¥È¡Ö¤à¤®¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï»þÃ»¤ÇÈþÌ£¤·¤¤ÇþÃã¤¬ºî¤ì¤ë¿À¥¢¥¤¥Æ¥à¤À
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¼«Âð¤Çºî¤ë¼ê´Ö¤ò¤È¤³¤È¤ó´ÊÃ±¤Ë¤·¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤ÇþÃã¤ò1Ç¯Ãæ°û¤ß¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
3·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿HARIO¡Ê¥Ï¥ê¥ª¡Ë¤Î¿·ºî¡Ö¥ì¥ó¥¸¤Ç¤«¤ó¤¿¤óÇþÃã¥Ý¥Ã¥È ¤à¤®¤Á¤ã¤ó XMP-1000-W¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤êÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤À¤±¤ÇÇþÃã¤¬ºî¤ì¤ë¿À¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤è¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
¤ä¤«¤ó¡¦²Ð¡¦¥±¥È¥ë¤ò»È¤ï¤º¤ËÇþÃã¤¬ºî¤ì¤ë¡¢HARIO¡Ê¥Ï¥ê¥ª¡Ë¤Î¿·ºî¡Ö¥ì¥ó¥¸¤Ç¤«¤ó¤¿¤óÇþÃã¥Ý¥Ã¥È ¤à¤®¤Á¤ã¤ó XMP-1000-W¡×
¢£¤³¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦¿å½Ð¤·Ãã¥Ý¥Ã¥È
¡¦¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥¤¥ó¥Ü¥È¥ë
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÃÇ®OK
¡Ö¥ì¥ó¥¸¤Ç¤«¤ó¤¿¤óÇþÃã¥Ý¥Ã¥È ¤à¤®¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤ÎÇþÃã¤Îºî¤êÊý¤Ï²¼µ¤Î4¹©Äø¤Ç¤¹¡£
¡Ìó300ml¤Î¿å¤òÆþ¤ì¤ë¡ÊÂ¦ÌÌ¤Î¥í¥´¤Î²¼¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¡Ë
¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¡Ê600W¤ÇÌó3Ê¬¡Ë
£¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤òÆþ¤ì¤ÆÃê½Ð¡Ê¤ª¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ë
¤¿å¤òÂ¤·¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤¹¡ÊµÞ¤®¤Ê¤éÉ¹¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÎä¤ä¤¹¤Ê¤é1¡Á2»þ´Ö¤òÌÜ°Â¤Ë¡Ë
ËÜÂÎ¤ÏÂÑÇ®¥¬¥é¥¹À½¤Ç¥Õ¥¿¤âÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÃÇ®¤¬²ÄÇ½¡£
¤Þ¤¿¥Õ¥¿¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿å½Ð¤·¡¢¤ªÅò½Ð¤·¡¢ÎÐÃã¡¢¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡¢¤ª½Ð½Á¤Ê¤É¤âºî¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÂçÍÆÎÌ¤Ê¤Î¤ËÎäÂ¢¸Ë¤Î¥É¥¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë
¥µ¥¤¥º¤ä¹½Â¤¤Ë¤â¿À¥Ý¥¤¥ó¥È¤¢¤ê¡£
ÍÆÎÌ¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î1L¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î¥É¥¢¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ê±ü¹Ô¤11cm°Ê¾å¡Ë¤Ë¤âÆþ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¹¸ý¤ÇÆâÂ¦¤òÀö¤¤¤ä¤¹¤¯¿©Àö´ï¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤¬´ÊÃ±¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¥ì¥ó¥¸¤Ç¤«¤ó¤¿¤óÇþÃã¥Ý¥Ã¥È ¤à¤®¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¼êÁá¤¯ÇþÃã¤¬ºî¤ì¤Æ¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò·ç¤«¤¹¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª
¤³¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Source:Amazon.co.jp,hario.com