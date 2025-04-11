WEST.¿À»³ÃÒÍÎ¡õ¥È¥é¥¸¥ãÃæÂ¼³¤¿Í¤¬Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿±éµ»¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡×½é²ó¸«¤É¤³¤í¸ø³«¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/11¡ÛWEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Travis Japan¤ÎÃæÂ¼³¤¿Í¤¬¶¦±é¤¹¤ëÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡Á¥é¡¦¥Ü¥ó¥Î¥©¡Á¡×¡ÊËè½µÅÚÍË23»þ40Ê¬¡Á¡Ë¤¬12Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢½é²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¿À»³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWEST.¿À»³ÃÒÍÎ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÀ¼Ï³¤ì¤¿Ä´Íý¥·¡¼¥ó¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡×½é²ó¥«¥Ã¥È
¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ï»û¤Î¶Æâ¤ÇÊ¿ÆüÌë¤Î¤ß±Ä¶È¤¹¤ë¡È¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡É¡£ÎÁÍý¤ÎÏÓ¤Ï°ìÎ®¤À¤¬Ìõ¤¢¤Ã¤ÆÌ£¤È¹á¤ê¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¡¦±ó³¤æÆÂÀ¡Ê¿À»³¡Ë¤È¡¢Ì£³Ð¤Î±Ô¤¤Íî¤Á¤³¤Ü¤ìÁÎÎ·¡¦Êý¾æµ±¸µ¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤¬¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢²°Âæ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ëµÒ¤Î¿´¤È¤ª¤Ê¤«¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊä¤¤¤Ê¤¬¤é²°Âæ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¿À»³¤ÈÃæÂ¼¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿±éµ»¡£¤½¤·¤ÆËè½µÅÐ¾ì¤¹¤ëÀäÉÊ²°Âæ¤á¤·¤À¡£
¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Ï¡¢À¶¡¹¤·¤¤À²Å·¤Î²¼¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»û¤ÎÂæ½ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½é¤á¤ÆæÆÂÀ¡Ê¿À»³ÃÒÍÎ¡Ë¤¬µ±¸µ¡ÊÃæÂ¼³¤¿Í¡Ë¤ÎÁ°¤ÇÎÁÍý¤ÎÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦¾ìÌÌ¤ò»£±Æ¡£ÁáÄ«¤«¤é¤Î¥í¥±¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤ÊÀ¼¤Ç¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿À»³¤ÈÃæÂ¼¡£½éÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2¿Í¤È¤âÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤Ê¤ÉºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤ÆÄ´Íý¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÄ´Íý»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¿À»³¤À¤¬¡¢»£±Æ¤Ë¤¢¤¿¤ê²þ¤á¤Æ¼ê½ç¤òÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¡£¤µ¤é¤Ë¥×¥í¤é¤·¤¤¼êºÝ¤Î¤¤¤¤Ä´Íý¤Î¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ë¤â³ÎÇ§¡£²¿ÅÙ¤«Îý½¬¤·¤¿¾å¤ÇËÜÈÖ¤ËÎ×¤à¤È¡¢°ìÈ¯¤ÇOK¡£¥â¥Ë¥¿¡¼±Û¤·¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤â¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ä¡×¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤é¤·¤¤¡ÖÌ¥¤»¤ë¡×½êºî¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¿À»³¤Î±éµ»¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ëè½µ¡¢ÀäÉÊ²°Âæ¤á¤·¤ÇÇº¤á¤ëµÒ¤Î¿´¤È¤ª¤Ê¤«¤òËþ¤¿¤¹ËÜºî¤ÎÂè1ÏÃ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾Æ¤ÈÓ¡×¡£¤³¤Î°ìÉÊ¤Ï¡¢ÎÁÍý¤¬¶ì¼ê¤ÊµÈÀîÈþ¹¡Ê¹õÃ«Í§¹á¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢É×¤¬¤è¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¡£æÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤Ï¡¢¤½¤Î¾Æ¤ÈÓ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É×ÉØ¤Î»×¤¤½Ð¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó1¤Ä¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾Æ¤ÈÓ¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë²ÈÄíÎÁÍý¤À¤¬¡¢¿À»³¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
²ÈÄíÎÁÍý¤ÎÄêÈÖ¡Ö¾Æ¤ÈÓ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿À»³¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢³°¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡¢²È¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¾Æ¤ÈÓ¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢ßÖÈÓ¤È¾Æ¤ÈÓ¤ÏÊÌ¥â¥Î¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Öº£²ó¤Î¾Æ¤ÈÓ¤âÄ´ÍýÊýË¡¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¶ñºà¤ò¤¤Á¤ó¤È¤µ¤¤¤ÎÌÜ¤ËÀÚ¤ë¤³¤È¤È¡¢ºÇ½é¤ËÀ¸Õª¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢ÆÚÆù¤ò¤´¤ÞÌý¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈßÖ¤á¤Æ¹á¤ê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶µ¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ç¼«Âð¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»£±ÆÃæ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤Ë¤´¤ÞÌý¤Î¤¤¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¿©Íß¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²ó¸Ü¡£¡ÖÄ´Íý¥·¡¼¥ó¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¾Æ¤ÈÓ¤Ë²Ð¤ò¶ÑÅù¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¡Ø¤¢¤ª¤ë¡Ù¤È¤³¤í¡£»£±ÆÍÑ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬·ë¹½½Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¼ê¤¯¿¶¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¾Æ¤ÈÓ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊ¬¡¢ºî¤ê¼ê¤Îµ»ÎÌ¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ëÎÁÍý¡£¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¤ÏËè²ó¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎÁÍý¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¾Æ¤ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ê²ÈÄíÎÁÍý¡£¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÎÁÍý¤Ê¤Î¤Ç¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óæÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤¬½õ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÊ³Æ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡½ º£ºî¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¿À»³¡§WEST.¤È¤·¤Æ¤Ï2014Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï11Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤Ï10¼þÇ¯¤òÀ¹Âç¤Ë½Ë¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤ÆTravis Japan¤ÎÃæÂ¼³¤¿Í¤¯¤ó¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤â´ò¤·¤¤¡£ÅÚÍË¤ÎÌë¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ÈÓ¥Æ¥í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬ºî¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡Á¥é¡¦¥Ü¥ó¥Î¥©¡Á¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤«¡©
¿À»³¡§ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¥¹¥´ÏÓ¥·¥§¥Õ¡¦±ó³¤æÆÂÀ¤È¡¢ÃæÂ¼³¤¿Í¤¯¤ó¤¬±é¤¸¤ëÁÎÎ·¡¦Êý¾æµ±¸µ¤¬¡¢»û¤Î¶Æâ¤Ç²°Âæ¤ò³«¶È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÎÁÍý¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¿´¤ò²ò¤¤Û¤°¤·¤¿¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Êµ²±¤òÁÉ¤é¤»¤¿¤ê¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ì£³Ð¤ò¼º¤Ã¤¿æÆÂÀ¤È±Ô¤¤Ì£³Ð¤ò»ý¤Äµ±¸µ¤Ï¡¢À³Ê¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÉôÊ¬¤¬¿¿µÕ¤Î2¿Í¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¥Ç¥³¥Ü¥³´¶¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£³¤¿Í¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï½é¤á¤Æ¡£æÆÂÀ¤Èµ±¸µÆ±ÍÍ¡¢ËÍ¤È³¤¿Í¤¯¤ó¤â¥¥ã¥é¤¬·ë¹½°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤ÈæÆÂÀ¤Î¡¢»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ä°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¡©
¿À»³¡§æÆÂÀ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¸ý²¼¼ê¤Ç¡¢²°Âæ¤Ç¤â¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ïµ±¸µ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¸ý¿ô¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëæÆÂÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò100¡ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤¿¤À¥·¥§¥Õ¤¬Ì£³Ð¤ò¼º¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ª¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿À»³¡§æÆÂÀ¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥·¥§¥Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ±¸µ¤¬´ÇÈÄ¤Ë¡Ö²¿¤Ç¤âºî¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿É¤¤ÁÛ¤¤¤ò¾ô²½¤µ¤»¤¿¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ì£³Ð¤ò¼º¤Ã¤Æ¡¢ÎÁÍý¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿æÆÂÀ¤¬¡¢µ±¸µ¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¦°ìÅÙÎÁÍý¤È¡¢¤½¤·¤Æ²áµî¤Î¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ±¸µ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇæÆÂÀ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ñ¥ê¤«¤éµ¢¹ñ¤·¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò³«¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿±ó³¤æÆÂÀ¡Ê¿À»³ÃÒÍÎ¡Ë¤À¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ëÍýÍ³¡×¤Ç³«Å¹·×²è¤ÏÆÜºÃ¡£ÂðÇÛÊØ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ë»þ¡¢ÄÌÌë¤ÎÊÖÎéÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿»û¤ÇÉû½»¿¦¤ÎÊý¾æµ±¸µ¡ÊÃæÂ¼³¤¿Í¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤·¤«¤·¼ê°ã¤¤¤Ç¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥¹¥Æ¥é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ëµ±¸µ¤ËÂÐ¤·¡¢æÆÂÀ¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÂå¤ï¤ê¤ÎÎÁÍý¤òºî¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£¡Ö²¶¡¢¥·¥§¥Õ¤Ê¤ó¤Ç¡×¤³¤¦¤·¤Æ¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢±¿Ì¿¤¬Æ°¤»Ï¤á¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWEST.¿À»³ÃÒÍÎ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÀ¼Ï³¤ì¤¿Ä´Íý¥·¡¼¥ó¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡×½é²ó¥«¥Ã¥È
¢¡WEST.¿À»³ÃÒÍÎ¼ç±é¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡Á¥é¡¦¥Ü¥ó¥Î¥©¡Á¡×
¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ï»û¤Î¶Æâ¤ÇÊ¿ÆüÌë¤Î¤ß±Ä¶È¤¹¤ë¡È¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡É¡£ÎÁÍý¤ÎÏÓ¤Ï°ìÎ®¤À¤¬Ìõ¤¢¤Ã¤ÆÌ£¤È¹á¤ê¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¡¦±ó³¤æÆÂÀ¡Ê¿À»³¡Ë¤È¡¢Ì£³Ð¤Î±Ô¤¤Íî¤Á¤³¤Ü¤ìÁÎÎ·¡¦Êý¾æµ±¸µ¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤¬¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢²°Âæ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ëµÒ¤Î¿´¤È¤ª¤Ê¤«¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊä¤¤¤Ê¤¬¤é²°Âæ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¿À»³¤ÈÃæÂ¼¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿±éµ»¡£¤½¤·¤ÆËè½µÅÐ¾ì¤¹¤ëÀäÉÊ²°Âæ¤á¤·¤À¡£
¢¡¿À»³ÃÒÍÎ¡õÃæÂ¼³¤¿Í¡¢ÁáÄ«¥í¥±¤«¤é¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Ï¡¢À¶¡¹¤·¤¤À²Å·¤Î²¼¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»û¤ÎÂæ½ê¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½é¤á¤ÆæÆÂÀ¡Ê¿À»³ÃÒÍÎ¡Ë¤¬µ±¸µ¡ÊÃæÂ¼³¤¿Í¡Ë¤ÎÁ°¤ÇÎÁÍý¤ÎÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦¾ìÌÌ¤ò»£±Æ¡£ÁáÄ«¤«¤é¤Î¥í¥±¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤ÊÀ¼¤Ç¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿À»³¤ÈÃæÂ¼¡£½éÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2¿Í¤È¤âÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤Ê¤ÉºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤Þ¤Ç´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤ÆÄ´Íý¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÄ´Íý»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¿À»³¤À¤¬¡¢»£±Æ¤Ë¤¢¤¿¤ê²þ¤á¤Æ¼ê½ç¤òÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¡£¤µ¤é¤Ë¥×¥í¤é¤·¤¤¼êºÝ¤Î¤¤¤¤Ä´Íý¤Î¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ë¤â³ÎÇ§¡£²¿ÅÙ¤«Îý½¬¤·¤¿¾å¤ÇËÜÈÖ¤ËÎ×¤à¤È¡¢°ìÈ¯¤ÇOK¡£¥â¥Ë¥¿¡¼±Û¤·¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤â¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ä¡×¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤é¤·¤¤¡ÖÌ¥¤»¤ë¡×½êºî¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¿À»³¤Î±éµ»¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¿À»³ÃÒÍÎ¡Ö¾Æ¤ÈÓ¡×¤Ø¤Î°õ¾Ý¸ì¤ë
Ëè½µ¡¢ÀäÉÊ²°Âæ¤á¤·¤ÇÇº¤á¤ëµÒ¤Î¿´¤È¤ª¤Ê¤«¤òËþ¤¿¤¹ËÜºî¤ÎÂè1ÏÃ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾Æ¤ÈÓ¡×¡£¤³¤Î°ìÉÊ¤Ï¡¢ÎÁÍý¤¬¶ì¼ê¤ÊµÈÀîÈþ¹¡Ê¹õÃ«Í§¹á¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢É×¤¬¤è¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¡£æÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤Ï¡¢¤½¤Î¾Æ¤ÈÓ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É×ÉØ¤Î»×¤¤½Ð¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó1¤Ä¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾Æ¤ÈÓ¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë²ÈÄíÎÁÍý¤À¤¬¡¢¿À»³¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
²ÈÄíÎÁÍý¤ÎÄêÈÖ¡Ö¾Æ¤ÈÓ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿À»³¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢³°¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡¢²È¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¾Æ¤ÈÓ¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢ßÖÈÓ¤È¾Æ¤ÈÓ¤ÏÊÌ¥â¥Î¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Öº£²ó¤Î¾Æ¤ÈÓ¤âÄ´ÍýÊýË¡¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¶ñºà¤ò¤¤Á¤ó¤È¤µ¤¤¤ÎÌÜ¤ËÀÚ¤ë¤³¤È¤È¡¢ºÇ½é¤ËÀ¸Õª¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢ÆÚÆù¤ò¤´¤ÞÌý¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈßÖ¤á¤Æ¹á¤ê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶µ¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ç¼«Âð¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»£±ÆÃæ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤Ë¤´¤ÞÌý¤Î¤¤¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¿©Íß¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²ó¸Ü¡£¡ÖÄ´Íý¥·¡¼¥ó¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¾Æ¤ÈÓ¤Ë²Ð¤ò¶ÑÅù¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¡Ø¤¢¤ª¤ë¡Ù¤È¤³¤í¡£»£±ÆÍÑ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬·ë¹½½Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¼ê¤¯¿¶¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¾Æ¤ÈÓ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊ¬¡¢ºî¤ê¼ê¤Îµ»ÎÌ¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ëÎÁÍý¡£¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¤ÏËè²ó¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎÁÍý¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¾Æ¤ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ê²ÈÄíÎÁÍý¡£¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÎÁÍý¤Ê¤Î¤Ç¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óæÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤¬½õ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÊ³Æ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¿À»³ÃÒÍÎ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½ º£ºî¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¿À»³¡§WEST.¤È¤·¤Æ¤Ï2014Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï11Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤Ï10¼þÇ¯¤òÀ¹Âç¤Ë½Ë¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤ÆTravis Japan¤ÎÃæÂ¼³¤¿Í¤¯¤ó¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤â´ò¤·¤¤¡£ÅÚÍË¤ÎÌë¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ÈÓ¥Æ¥í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬ºî¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡Á¥é¡¦¥Ü¥ó¥Î¥©¡Á¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤«¡©
¿À»³¡§ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¥¹¥´ÏÓ¥·¥§¥Õ¡¦±ó³¤æÆÂÀ¤È¡¢ÃæÂ¼³¤¿Í¤¯¤ó¤¬±é¤¸¤ëÁÎÎ·¡¦Êý¾æµ±¸µ¤¬¡¢»û¤Î¶Æâ¤Ç²°Âæ¤ò³«¶È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÎÁÍý¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¿´¤ò²ò¤¤Û¤°¤·¤¿¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Êµ²±¤òÁÉ¤é¤»¤¿¤ê¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ì£³Ð¤ò¼º¤Ã¤¿æÆÂÀ¤È±Ô¤¤Ì£³Ð¤ò»ý¤Äµ±¸µ¤Ï¡¢À³Ê¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÉôÊ¬¤¬¿¿µÕ¤Î2¿Í¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¥Ç¥³¥Ü¥³´¶¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£³¤¿Í¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï½é¤á¤Æ¡£æÆÂÀ¤Èµ±¸µÆ±ÍÍ¡¢ËÍ¤È³¤¿Í¤¯¤ó¤â¥¥ã¥é¤¬·ë¹½°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤ÈæÆÂÀ¤Î¡¢»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ä°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¡©
¿À»³¡§æÆÂÀ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¸ý²¼¼ê¤Ç¡¢²°Âæ¤Ç¤â¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ïµ±¸µ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¸ý¿ô¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëæÆÂÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò100¡ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤¿¤À¥·¥§¥Õ¤¬Ì£³Ð¤ò¼º¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ª¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿À»³¡§æÆÂÀ¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥·¥§¥Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ±¸µ¤¬´ÇÈÄ¤Ë¡Ö²¿¤Ç¤âºî¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿É¤¤ÁÛ¤¤¤ò¾ô²½¤µ¤»¤¿¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ì£³Ð¤ò¼º¤Ã¤Æ¡¢ÎÁÍý¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿æÆÂÀ¤¬¡¢µ±¸µ¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¦°ìÅÙÎÁÍý¤È¡¢¤½¤·¤Æ²áµî¤Î¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ±¸µ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇæÆÂÀ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¡Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¥Ñ¥ê¤«¤éµ¢¹ñ¤·¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò³«¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿±ó³¤æÆÂÀ¡Ê¿À»³ÃÒÍÎ¡Ë¤À¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ëÍýÍ³¡×¤Ç³«Å¹·×²è¤ÏÆÜºÃ¡£ÂðÇÛÊØ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ë»þ¡¢ÄÌÌë¤ÎÊÖÎéÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿»û¤ÇÉû½»¿¦¤ÎÊý¾æµ±¸µ¡ÊÃæÂ¼³¤¿Í¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤·¤«¤·¼ê°ã¤¤¤Ç¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥¹¥Æ¥é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ëµ±¸µ¤ËÂÐ¤·¡¢æÆÂÀ¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÂå¤ï¤ê¤ÎÎÁÍý¤òºî¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£¡Ö²¶¡¢¥·¥§¥Õ¤Ê¤ó¤Ç¡×¤³¤¦¤·¤Æ¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢±¿Ì¿¤¬Æ°¤»Ï¤á¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û