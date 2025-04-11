¹±¾¾Í´Î¤¡¢¡Ø¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë´¶¼Õ¡¡¡ÖÍÅ±ð¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¹±¾¾Í´Î¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡×¤Ë¾Ð´éÃÆ¤±¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹±¾¾Í´Î¤¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney+¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¸åÆ£²È°ìÂ²½¸·ë»î¼Ì²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÆó¤ÎÏÓÂçÃÀ¤¢¤é¤ï¡ª¥Ô¥¿¥Ã¤È¥ï¥ó¥Ô¤Ç¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë¹±¾¾Í´Î¤
¡¡¹±¾¾¤Ï¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ë¸åÆ£¶ä¤Î¼ã¤¤¤³¤í¤ò±é¤¸¤ë¡£È¿¶Á¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¹±¾¾¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥¤¥ó¥¹¥¿¤äX¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡ØÌÚ¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤ÆÂ¼¿Í¤ò³ù¤Ç»¦¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÍÅ±ð¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¹±¾¾¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡Ù¤È¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¶ä¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2022Ç¯12·îËö¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó1¤¬ÇÛ¿®Ãæ¤ÎÆ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÆóµÜÀµÌÀ¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£°ì¸«Èþ¤·¤¯²º¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¶¡²ÖÂ¼¤Ë¡¢Ãóºß·Ù´±¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤Æ¤¯¤ë°¤ÀîÂç¸ç¡ÊÌø³ÚÍ¥Ìï¡Ë¤ÈºÊ¡¦Í´õ¡ÊµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ë¡¢Ì¼¡¦¤Þ¤·¤í¡Ê»Ö¿å¿´²»¡Ë¡£¤Î¤É¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢Â¼¿Í¤Î°Û¼Á¤µ¤ÈÀäÂÐÅª¤Ê¸¢ÎÏ¤Ç»ÙÇÛ¤¹¤ë¡¦¸åÆ£²È¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¡È¤³¤ÎÂ¼¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤¬¶ô¤ï¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡½¡É¤È¤¤¤¦¶²¤í¤·¤¤±½¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëÂç¸ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¿¤Á¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë¶¼°Ò¤òÄ·¤Í½ü¤±¡¢¿¿Áê¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤ÏÂ¼¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿¿¼Â¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢³Þ¾¾¾¡¢¿ùÅÄÍëÎÛ¡¢ÊÆËÜ³Ø¿Î¡¢ÃæÂ¼Í´ÂÀÏº¤â»²²Ã¤·¡¢»Ê²ñ¤Ï»³Æâ·ò»Ê¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÆó¤ÎÏÓÂçÃÀ¤¢¤é¤ï¡ª¥Ô¥¿¥Ã¤È¥ï¥ó¥Ô¤Ç¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë¹±¾¾Í´Î¤
¡¡¹±¾¾¤Ï¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ë¸åÆ£¶ä¤Î¼ã¤¤¤³¤í¤ò±é¤¸¤ë¡£È¿¶Á¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¹±¾¾¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥¤¥ó¥¹¥¿¤äX¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡ØÌÚ¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤ÆÂ¼¿Í¤ò³ù¤Ç»¦¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÍÅ±ð¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¹±¾¾¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡Ù¤È¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¶ä¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢³Þ¾¾¾¡¢¿ùÅÄÍëÎÛ¡¢ÊÆËÜ³Ø¿Î¡¢ÃæÂ¼Í´ÂÀÏº¤â»²²Ã¤·¡¢»Ê²ñ¤Ï»³Æâ·ò»Ê¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£