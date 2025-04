HYDE写真集『Jekyll and HYDE in Wien』が6月13日(金)に発売されることが決定した。同写真集は、2024年1月よりオーストリア観光大使を務めるHYDEが、初めて訪れたオーストリアはウィーンの街で撮りおろした写真を収めたもの。オーストリア大使館観光部の全面協力のもと、伝統あるHotel Sacher Wien(ホテル ザッハー ウィーン)、オーストリア国立図書館プルンクザール、ベルヴェデーレ宮殿、ウィーン美術史博物館といった歴史ある建物や、通常であれば足を踏み入れることのできない場所でも撮影を敢行したという。オーストリアとHYDEとの化学反応による世界観をお楽しみに。

■ワールドツアー<HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR>



6月21日(土) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)6月22日(日) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)6月24日(火) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)6月25日(水) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)(問)ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/7月06日(日) 北海道・Zepp Sapporo(問)マウントアライブ 050-3504-87007月12日(土) 福岡・Zepp Fukuoka7月13日(日) 福岡・Zepp Fukuoka(問)キョードー西日本 0570-09-24247月16日(水) 大阪・Zepp Osaka Bayside7月17日(木) 大阪・Zepp Osaka Bayside(問)キョードーインフォメーション 0570-200-8887月23日(水) 愛知・Zepp Nagoya7月24日(木) 愛知・Zepp Nagoya(問)サンデーフォークプロモーション 052-320-91008月29日(金) Circo Volador / メキシコシティ (メキシコ)9月05日(金) Caupolican Theatre / サンティアゴ (チリ)9月07日(日) Palermo Groove / ブエノスアイレス (アルゼンチン)9月14日(日) Carioca Club / サンパウロ (ブラジル)and more...※The ticket sales information for the overseas shows will be announced soon.※海外公演のチケット販売情報は、後日順次ご案内いたします。■日本公演■平日公演:open18:00 / start19:06土日祝公演:open16:00 / start17:06※開場 / 開演時間は予定です。変更となる場合があります。▼チケット ※D代別1Fスタンディング ¥6,660 (税込)2F指定席(撮影可能) ¥13,000 (税込)一般発売:5月31日(土) 10:00〜【HYDEオフィシャルモバイルサイト“HYDEIST Mobile”先行(抽選)】申込期間:4月8日(火)18:00〜4月14日(月)23:59URL:https://m.hyde.com/【HYDE CARD先行(抽選)】申込期間:4月16日(水)18:00〜4月23日(水)23:59URL:https://www.lifecard.co.jp/lp/hyde/※HYDE CARD以外のクレジットカードでお申込みされた場合、抽選対象外となりますのでご注意ください。※4月21日(月)時点でお手元にカードを保有している方がお申込みいただけます。※チケット申込みURLは、4月16日(水)18:00に下記サイト内「News」にてご案内いたします。【プレイガイド最速先行 チケットぴあ(抽選)】申込期間:4月17日(木)18:00〜4月27日(日)23:59※未就学児童入場不可※再入場不可※1Fスタンディングは整理番号順の入場※本ツアーでは2F指定席のみスマートフォン/タブレットでの写真・動画撮影が可能です。撮影にあたり、「公演に関する諸注意とご案内」に記載の注意事項とご案内を必ずご確認ください。※公演の中止及び延期の場合以外は、チケットの交換・払い戻しの対応はいたしかねます。あらかじめご了承の上、チケットをご購入ください。▶その他、公演に関する諸注意とご案内:https://www.hyde.com/contents/13360■Overseas Ticket Sales(抽選)■Application Period : April 17th (Thu) 6:00pm (JST) - April 27th (Sun) 11:59pm (JST)※This is a raffle for fans residing OUTSIDE of Japan※Credit Card ONLY※お申込みは先着順ではありません。申込多数の場合は抽選となります。※HYDEIST / HYDEIST Mobile会員限定で販売するチケットは、すべてSKIYAKI TICKETの「電子チケット」です。ご入場にあたっては、「電子チケット」を表示できるスマートフォン/タブレット端末が必要です。また、電子チケットの表示のため、ご利用のスマートフォン/タブレット端末にSKIYAKI TICKETアプリのインストールを行い、SKIYAKI TICKETアプリを問題なく使える状態にしておく必要があります。※HYDEIST / HYDEIST Mobileは、チケット先行受付申込期限までにご入会いただけば先行受付をご利用いただけます。コンビニ決済をご利用の場合、決済が完了するまで最大2時間程度かかりますのでご注意ください。