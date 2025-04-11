¡Ö¥¹¥®¤ë¥ä¥Ä¡×ºÇ½ªÌë¤Ïº´Æ£Âç¼ù(FANTASTICS)¡õ»³Â¼¹ÈÍÕ¤¬»²Àï¡ª¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬½¸·ë¤Î¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ
¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢4ÁÈ¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥³¥ó¥È»Õ¤¬¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¥³¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥®¤ë¥ä¥Ä¡×¤¬ÁíÀª17Ì¾¤Î½ã¿è¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡¢3½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¡ªºÇ½ªÌë¤ÏËÜÆü4·î11Æü¡Ê¶â¡Ë24:30¡Á24:59 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¡£
¢£TVer¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡§https://t.co/K9AeV9xhPD
¡Ö²á¾ê¤Ë²¿¤«¤ò¤·¥¹¥®¤ë¥ä¥Ä¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ / Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¦¤µ¤ä¹á¡¦¥Ï¥Ê¥³¡¦¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¦¥Þ¥æ¥ê¥«¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê¸«¼è¤ê¿Þ¡Ë¡¦²£ß·²Æ»Ò / ¤¸¤í¤¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¤Ë¤è¤ëÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥³¥é¥Ü¥³¥ó¥È¡£¥²¥¹¥È¤âÂ³¡¹»²Àï¡ª
3½µÌÜ¡¦ºÇ½ªÌë¤È¤Ê¤ëº£Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢º´Æ£Âç¼ù¡ÊFANTASTICS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢»³Â¼¹ÈÍÕ¤¬»²Àï¡ª
¡ü¿¿¤ÃÄ¾¤°¥¹¥®¤ëÆÌ·ÏYouTuber
¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡ßÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê¸«¼è¤ê¿Þ¡Ë
¿¹ÅÄÅ¯Ìð±é¤¸¤ë¿Íµ¤YouTuber¤Î¸µ¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ëYouTuber¤¬ÆÍ·â¤·¤Æ¤¯¤ë¤¬¡Ä¡£
¡ü¥¹¥®¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼
¥Ï¥Ê¥³¡ßÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡ß¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡ß¿¥ÅÄÆàÆá¡ß¾®ÃÓÎ¤Æà¡ß¥²¥¹¥È¡§»³Â¼¹ÈÍÕ
ÃË½÷6¿Í¤¬Êë¤é¤¹¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÂè2½µ¡£¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¸µ¤ËDAI¡Ê²¬ÉôÂç¡Ë¤ÎÊì¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ü¸«¤¿ÌÜ¤ÏÎáÏÂ Æ¬Ç¾¤Ï¾¼ÏÂ¥¹¥®¤ë¼Ò°÷
¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡ß¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯
ÎáÏÂ¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¼èºà¤ËÍè¤¿²°ÉßÍµÀ¯¡£¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ä¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤à¼Ò°÷¤À¤¬¤è¤¯¤è¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
¡ü°ï¤é¤»¤ËÅ°¤·¥¹¥®¤ëÃæÇ¯¥¿¥ì¥ó¥È
¤µ¤ä¹á¡ßº´Æ£Âç¼ù¡ÊFANTASTICS from EXILE TRIBE¡Ë¡ßÅì¥Ö¥¯¥í¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë
»öÌ³½ê¤Î´ÇÈÄ¥¿¥ì¥ó¥ÈÉðÆ£¡Êº´Æ£Âç¼ù¡Ë¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬È¯³Ð¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»öÌ³½ê¤Î·Ð±Ä¤¬Î©¤Á¤æ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸µ¤Ë°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¡Ö¥¹¥®¤ë¥ä¥Ä¡×3½µÏ¢Â³ÊüÁ÷¡¦ºÇ½ªÌë
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó 4·î11Æü¡Ê¶â¡Ë24:30¡Á24:59ÊüÁ÷
¡ã24¶É¥Í¥Ã¥È¡äSTV¡Ê»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢RAB¡ÊÀÄ¿¹ÊüÁ÷¡Ë¡¢TVI¡Ê¥Æ¥ì¥Ó´ä¼ê¡Ë¡¢MMT¡Ê¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢ABS¡Ê½©ÅÄÊüÁ÷¡Ë¡¢YBC¡Ê»³·ÁÊüÁ÷¡Ë¡¢FCT¡ÊÊ¡ÅçÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢TeNY¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã¡Ë¡¢TSB¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¿®½£¡Ë¡¢YBS¡Ê»³ÍüÊüÁ÷¡Ë¡¢SDT¡ÊÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢KNB¡ÊËÌÆüËÜÊüÁ÷¡Ë¡¢KTK¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶âÂô¡Ë¡¢CTV¡ÊÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢NKT¡ÊÆüËÜ³¤¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢HTV¡Ê¹Åç¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢KRY¡Ê»³¸ýÊüÁ÷¡Ë¡¢RNC¡ÊÀ¾ÆüËÜÊüÁ÷¡Ë¡¢RKC¡Ê¹âÃÎÊüÁ÷¡Ë ¡¢FBS¡ÊÊ¡²¬ÊüÁ÷¡Ë¡¢NIB¡ÊÄ¹ºê¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢JRT¡Ê»Í¹ñÊüÁ÷¡Ë¡¢KYT¡Ê¼¯»ùÅçÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢UMK¡Ê¥Æ¥ì¥ÓµÜºê¡Ë¡¡
¡ã½Ð±é¼Ô¡ä¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯/Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¦¤µ¤ä¹á¡¦¥Ï¥Ê¥³¡¦¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê¸«¼è¤ê¿Þ¡Ë¡¦²£ß·²Æ»Ò
¡ã¥²¥¹¥È¡äº´Æ£Âç¼ù¡ÊFANTASTICS from EXILE TRIBE¡Ë¡¦»³Â¼¹ÈÍÕ¡¿¿¥ÅÄÆàÆá¡¦¾®ÃÓÎ¤Æà
¡ãÈÖÁÈ¸ø¼°X¡ä@TooMuchNaPeople