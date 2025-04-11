Eve、企画展＜蒼像＞が盛況のうちに終幕。『蒼像』CD BOXをオンライン追加販売へ
したEveによる企画展＜Eve Experience Live 2025「蒼像」＞が3月20日〜4月6日の期間、表参道ヒルズ スペースオーにて開催され、約12,000人を動員する盛況ぶりで最終日を迎えた。これを受け、会場限定で販売していた豪華5枚組となる『蒼像』CD BOXが4月12日(土)19:00からTOY'S STORE限定で追加販売されることが決定した。
『蒼像』CD BOXには、TVアニメ『チェンソーマン』第12話エンディング・テーマ「ファイトソング」、『ギャツビー メタラバーシリーズ』プロモーションタイアップソング「虎狼来」、ブルボン「アルフォート」CMソング「花嵐」、『映画 マイホームヒーロー』主題歌「インソムニア」、そして11月27日にリリースしたAL「Under Blue」収録曲「lazy cat」の5曲が収録されている。これまで配信のみでのリリース楽曲が初のCD化。ここでしか手に入らない豪華BOX仕様だ。
■「蒼像」CD BOX
【特製BOX仕様(CD5枚)】
※完全生産限定盤
\6,050(税込)
▼収録楽曲
・ファイトソング
※TVアニメ『チェンソーマン』第12話エンディングテーマ
・虎狼来
※『ギャツビー メタラバーシリーズ』プロモーションタイアップソング
・花嵐
※ブルボン『アルフォート』CMソング
・インソムニア ※『映画 マイホームヒーロー』主題歌
・lazy cat
■「蒼像」CD BOX 購入受付リンク
https://store.toysfactory.co.jp/syousai.asp?item=PPTF-8178
■「蒼像」グッズ 購入受付リンク
https://eveofficialstore.com
■＜Eve Arena Tour 2025「Under Blue」＞
7月12日(土) open18:00 / start19:00
7月13日(日) open15:00 / start16:00
▼大阪・大阪城ホール
7月19日(土) open17:30 / start19:00
7月20日(日) open15:30 / start17:00
▼福岡・マリンメッセ福岡B館
7月26日(土) open18:00 / start19:00
7月27日(日) open16:00 / start17:00
▼仙台・ゼビオアリーナ仙台
8月16日(土) open18:00 / start19:00
8月17日(日) open16:00 / start17:00
▼神奈川・K-Arena Yokohama
8月23日(土) open17:30 / start19:00
8月24日(日) open15:30 / start17:00
全席指定：\9,800 (税込)
関連リンク
◆＜蒼像＞グッズ 購入受付
◆＜蒼像＞特設サイト
◆＜蒼像＞オフィシャルX
◆Eve オフィシャルサイト
◆Eve オフィシャルX
◆Eve オフィシャルInstagram
◆Eve オフィシャルFacebook
◆Eve オフィシャルYouTubeチャンネル