したEveによる企画展＜Eve Experience Live 2025「蒼像」＞が3月20日〜4月6日の期間、表参道ヒルズ スペースオーにて開催され、約12,000人を動員する盛況ぶりで最終日を迎えた。これを受け、会場限定で販売していた豪華5枚組となる『蒼像』CD BOXが4月12日(土)19:00からTOY'S STORE限定で追加販売されることが決定した。


『蒼像』CD BOXには、TVアニメ『チェンソーマン』第12話エンディング・テーマ「ファイトソング」、『ギャツビー メタラバーシリーズ』プロモーションタイアップソング「虎狼来」、ブルボン「アルフォート」CMソング「花嵐」、『映画 マイホームヒーロー』主題歌「インソムニア」、そして11月27日にリリースしたAL「Under Blue」収録曲「lazy cat」の5曲が収録されている。これまで配信のみでのリリース楽曲が初のCD化。ここでしか手に入らない豪華BOX仕様だ。

あわせて、EveオフィシャルECストアにて企画展限定で販売されていたグッズの追加販売も同日から開始されることがわかった。こちらもチェックを。

■「蒼像」CD BOX

2025年3月20日(木)発売
【特製BOX仕様(CD5枚)】
※完全生産限定盤
\6,050(税込)
▼収録楽曲
・ファイトソング
　※TVアニメ『チェンソーマン』第12話エンディングテーマ
・虎狼来
　※『ギャツビー メタラバーシリーズ』プロモーションタイアップソング
・花嵐
　※ブルボン『アルフォート』CMソング
・インソムニア　※『映画 マイホームヒーロー』主題歌
・lazy cat

■「蒼像」CD BOX 購入受付リンク
https://store.toysfactory.co.jp/syousai.asp?item=PPTF-8178

■「蒼像」グッズ 購入受付リンク
https://eveofficialstore.com

■＜Eve Arena Tour 2025「Under Blue」＞

▼名古屋・ポートメッセなごや 第3展示館
7月12日(土)　open18:00 / start19:00
7月13日(日)　open15:00 / start16:00
▼大阪・大阪城ホール
7月19日(土)　open17:30 / start19:00
7月20日(日)　open15:30 / start17:00
▼福岡・マリンメッセ福岡B館
7月26日(土)　open18:00 / start19:00
7月27日(日)　open16:00 / start17:00
▼仙台・ゼビオアリーナ仙台
8月16日(土)　open18:00 / start19:00
8月17日(日)　open16:00 / start17:00
▼神奈川・K-Arena Yokohama
8月23日(土)　open17:30 / start19:00
8月24日(日)　open15:30 / start17:00
全席指定：\9,800 (税込)

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