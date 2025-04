INIが、6月25日(水)に3rdアルバム『THE ORIGIN』(読み:ジ・オリジン)を発売することが決定した。本作のキャッチコピーは「The dawn of THE ORIGIN -革命、僕たちがつくっていく新しい世界-」。昨年リリースされた6thシングルから始まり、7thシングル、3rdアルバムと続く“INI革命”3部作の最終章となる。タイトル曲 「DOMINANCE」をはじめとする収録曲には、型にはまらない新しい世界を切り開く開拓者としての意思と地図にない新しい世界に踏み出していこうというメッセージや、歩み続けてきた道のりを振り返り祝祭をあげるINIの姿が描かれている。

3rd Album『THE ORIGIN』



2025年6月25日(水) 発売※チェーン別購入者先着特典の内容は、オフィシャルサイトにてご確認ください■Ascending ver.(CD+DVD)※デジパック※Ascending ver.は初回限定商品となります。価格:\3,500 (税抜) / \3,850 (税込)品番:YRCS-95127 POS:457148759 6615CD:1. DOMINANCE / 2. Potion / 3. Bullseye / 4. Non-Stop / 5. What A Night / 6.Pineapple Juice / 7.WMDA(Where My Drums At) / 8. LOUD / 9. ONE NIGHT / 10. Walkie Talkie / 11. 3D / 12.Drip DropDVD:INI TERRITORY GAME 01<初回プレス限定封入特典> ̄募抽選券(シリアルナンバー)1枚▲肇譟璽妊ングカード1枚(Ascending ver.11種類から1枚ランダム封入)セルカトレーディングカード1枚( Ascending ver.11種類から1枚ランダム封入)MINIトレーディングカード1枚( Ascending ver.11種類から1枚ランダム封入)ゥ據璽僉璽好織鵐鼻 Ascending ver.11種類から1枚ランダム封入)■Landing ver.(CD+DVD)※デジパック※Landing ver.は初回限定商品となります。価格:\3,500 (税抜) / \3,850 (税込)品番:YRCS-95128 POS:457148759 6622CD:1. DOMINANCE / 2. Potion / 3. Bullseye / 4. Non-Stop / 5. What A Night / 6.Pineapple Juice / 7.WMDA(Where My Drums At) / 8. LOUD / 9. ONE NIGHT / 10. Walkie Talkie / 11. 3D / 12.Drip DropDVD:INI TERRITORY GAME 02<初回プレス限定封入特典> ̄募抽選券(シリアルナンバー)1枚▲肇譟璽妊ングカード1枚(Landing ver.11種類から1枚ランダム封入)セルカトレーディングカード1枚(Landing ver.11種類から1枚ランダム封入)MINIトレーディングカード1枚(Landing ver.11種類から1枚ランダム封入)ゥ據璽僉璽好織鵐鼻Landing ver.11種類から1枚ランダム封入)■Winning ver.(CD ONLY)※ジュエルケース価格:\3,000 (税抜) / \3,300 (税込)品番:YRCS-95129 POS:457148759 6639CD:1. DOMINANCE / 2. Potion / 3. Bullseye / 4. Non-Stop / 5. What A Night / 6.Pineapple Juice / 7.WMDA(Where My Drums At) / 8. LOUD / 9. ONE NIGHT / 10. Walkie Talkie / 11. 3D / 12.Drip Drop / Bonus Track. Party Goes On<初回プレス限定封入特典> ̄募抽選券(シリアルナンバー)1枚▲肇譟璽妊ングカード1枚(Winning ver.11種類から1枚ランダム封入)ユニットトレーディングカード1枚(33種類から1枚ランダム封入)MINIトレーディングカード1枚(Winning ver.11種類から1枚ランダム封入)■IN(I)SIDE ver.(CD+GOODS)>※IN(I)SIDE ver.はINI OFFICIAL STORE限定商品となります。※完全数量限定盤のため、売り切れ次第終了となります。価格:\5,000 (税抜) / \5,500 (税込)品番:YRCF-91021 POS:457148759 6646CD:1. DOMINANCE / 2. Potion / 3. Bullseye / 4. Non-Stop / 5. What A Night / 6.Pineapple Juice / 7.WMDA(Where My Drums At) / 8. LOUD / 9. HI-DE-HO / 10. Walkie Talkie / 11. I’m a Dreamer / 12.Drip DropGOODS:※オリジナルBOX収納_了譽蝓璽侫譽奪▲侫トブック(40P)MINIポスター 1枚(11種類から1枚ランダム封入)ぅ丱鵐瀬福柄1種)<初回プレス限定封入特典> ̄募抽選券(シリアルナンバー)1枚▲札襯トレーディングカード1枚(IN(I)SIDE ver.11種類から1枚ランダム封入)ポラロイド風トレーディングカード1枚(11種類から1枚ランダム封入)ぅ掘璽肇好謄奪ー(全1種)