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©LAPONE ENTERTAINMENT
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CD¡§1. DOMINANCE / 2. Potion / 3. Bullseye / 4. Non-Stop / 5. What A Night / 6.Pineapple Juice / 7.WMDA(Where My Drums At) / 8. LOUD / 9. ONE NIGHT / 10. Walkie Talkie / 11. 3D / 12.Drip Drop
DVD¡§INI TERRITORY GAME 02
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CD¡§1. DOMINANCE / 2. Potion / 3. Bullseye / 4. Non-Stop / 5. What A Night / 6.Pineapple Juice / 7.WMDA(Where My Drums At) / 8. LOUD / 9. ONE NIGHT / 10. Walkie Talkie / 11. 3D / 12.Drip Drop / Bonus Track. Party Goes On
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CD¡§1. DOMINANCE / 2. Potion / 3. Bullseye / 4. Non-Stop / 5. What A Night / 6.Pineapple Juice / 7.WMDA(Where My Drums At) / 8. LOUD / 9. HI-DE-HO / 10. Walkie Talkie / 11. I¡Çm a Dreamer / 12.Drip Drop
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