ポケモン「オールスターコレクションマスコットシリーズ」第6弾が4月25日に発売ゲンガーやヤドンなどがラインナップ
【「オールスターコレクションマスコットシリーズ」第6弾】 4月25日 発売予定 価格：各1,650円
・PM41 ヤドン マスコット
三英貿易は、マスコット「オールスターコレクションマスコットシリーズ」第6弾を4月25日に発売する。価格は各1,650円。
本商品は「ポケットモンスター」シリーズに登場するポケモンたちをマスコットで再現したマスコットシリーズ。第6弾ではヤドン・ゲンガー・イーブイのほか、パルデア地方で活躍するポケモンのパモ、ドオーがラインナップ。
□「オールスターコレクションマスコットシリーズ」第6弾
「オールスターコレクションマスコットシリーズ」第6弾
・PM41 ヤドン マスコット
サイズ：W7.5×D7×H17cm
・PM42 ゲンガー マスコット
サイズ：W12×D9×H10cm
・PM43 イーブイ マスコット
サイズ：W12×D11×H12cm
・PM44 パモ マスコット
サイズ：W6.5×D12×H9cm
・PM45 ドオー マスコット
サイズ：W9.5×D13×H5.5cm
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