世界最大級の音楽フェス「コーチェラ(Coachella)」が、日本時間4月13日(土)〜15日(月)、20日(土)〜22日(月)の2週にわたり、カリフォルニア州インディオのエンパイア・ポロ・クラブで開催される。ヘッドライナーにはレディー・ガガ、トラヴィス・スコット、ポスト・マローンという時代の象徴とも言える面々が名を連ねる。日本からはXGが初出演。3日目・月曜にSaharaステージのトリを務める。K-POP勢からはLISAとJENNIE(BLACKPINK)、ENHYPENが登場。さらにベンソン・ブーン、グリーン・デイ、チャーリーXCX、CA7RIEL & Paco Amoroso、ウィーザー、ジャパニーズ・ブレックファストなど注目アクトがそろい踏み。今年もジャンルも国境も越えた豪華ラインナップが集結している。

今年もYouTubeにて全ステージの公式配信が実施され、世界中からその熱狂をリアルタイムで体感できる。1週目の配信タイムテーブルは以下の通り。※スケジュールは4月11日(金)18時時点のもの。※各アーティストの出演時間は日本時間で記載。※配信時間/配信アーティストは予告なく変更される場合あり。【3日目:日本時間4月15日(月)はこちら】■1日目・4月13日(土)※日本時間ヘッドライナーのレディー・ガガは、ブルーノ・マーズとのデュエットを含む最新作『MAYHEM』を引っ提げて登場。Main Stageにはヒップホップ界のパイオニア、ミッシー・エリオットも重厚な存在感を放つ。Z世代を代表するシンガー、ベンソン・ブーンはローリングストーンUS版のカバーを飾ったばかり。圧倒的な歌唱力に加え、得意のバク宙パフォーマンスにも注目が集まる。Saharaステージには、LISA(BLACKPINK)がソロで登場。アマピアノ・ブームを牽引した南ア出身のタイラ、ドリーミーな音像が魅力のザ・マリアズなど、多彩な女性アクトがステージを彩る。さらに、フジロック出演が決定しているCA7RIEL & Paco Amorosoや、サマーソニック&ソニックマニアにも名を連ねるザ・プロディジーなど、世界中のフェスシーンを横断する注目アクトが揃っている。1. Main Stage8:20〜 ザ・シークレッド・ソウルズ(Thee Sacred Souls)9:40〜 マリーナ(MARINA)11:10〜 ベンソン・ブーン(Benson Boone)13:00〜 ミッシー・エリオット(Missy Elliott)15:10〜 レディー・ガガ(Lady Gaga)2. Outdoor Theatre8:05〜 シェウン・クティ&エジプト80(Seun Kuti & Egypt 80)9:25〜 ゴーゴーズ(The Go-Go's)10:45〜 タイラ(Tyla)12:20〜 The Marías14:10〜 Parcels15:10〜 The Martinez Brothers & Loco Dice3. Sahara8:00〜 クリス・ロレンゾ(Chris Lorenzo)9:15〜 スリー・6・マフィア(Three 6 Mafia)10:10〜 Sara Landry11:15〜 Austin Millz11:45〜 LISA13:10〜 Yeat14:25〜 グロリラ(GloRilla)15:50〜 マスタード(Mustard)4. Mojave8:00〜 SAINt JHN8:50〜 Lola Young9:40〜 Ravyn Lenae10:05〜 Djo11:20〜 Eyedress12:35〜 マイク・スノウ(Miike Snow)14:05〜 ザ・プロディジー(The Prodigy)15:20〜 クリス・レイク(Chris Lake)5. ​​Gobi8:00〜 マリブー・ステート(Maribou State)8:45〜 4batz9:30〜 PARISI9:55〜 d4vd11:00〜 A.G.クック(A.G. Cook)12:15〜 Artemas13:30〜 カトリエル&パコ・アモロソ(CA7RIEL & Paco Amoroso)14:40〜 Indo Warehouse6. Sonora8:00〜 TOPS9:00〜 julie9:45〜 Glixen10:10〜 KNEECAP11:05〜 vs self11:30〜 Los Mirlos12:40〜 SPEED14:00〜 HiTech■2日目・4月14日(日)※日本時間ヘッドライナーのトラヴィス・スコットは11月に来日公演が決定。今年2月の来日公演も大盛況だったグリーン・デイは、今回がコーチェラ初出演。昨年『BRAT』現象を巻き起こしたチャーリーXCXも見逃せない。クレイロ、ジャパニーズ・ブレックファストといったインディポップ勢、ウィーザー、サム・フェンダー、ジミー・イート・ワールドといったロック勢も充実。宇多田ヒカルのリミックスを手がけたサルート、ソニックマニアに出演する2hollisなどダンスミュージック系も熱い。K-POPからはENHYPENが登場し、グローバルな存在感をアピールする。さらに異色の存在が「Yo Gabba Gabba!」。キュートなキャラクターと確固たる音楽愛が共存する人気子ども番組で、名だたるアーティストが楽曲を提供している。Tiny desk concertsに登場したときはサンダーキャットのゲスト参加も話題となったが、今回はどうなる?1. Main Stage8:00〜 ジミー・イート・ワールド(Jimmy Eat World)9:25〜 T-ペイン(T-Pain)11:15〜 チャーリーXCX(Charli XCX)13:05〜 グリーン・デイ(Green Day)15:40〜 トラヴィス・スコット(Travis Scott)2. Outdoor Theatre8:00〜 Tink9:05〜 ジャパニーズ・ブレックファスト(Japanese Breakfast)10:25〜 グスターボ・ドゥダメル&ロサンゼルス・フィル(Gustavo Dudamel & LA Phil)12:15〜 クレイロ(Clairo)13:45〜 アバヴ&ビヨンド(Above & Beyond)15:20〜 ザ・オリジナル・ミスフィッツ(The Original Misfits)3. Sahara8:10〜 アロック(Alok)9:25〜 Disco Lines10:30〜 Talón10:45〜 Shoreline Mafia11:35〜 サルート(salute)12:35〜 ENHYPEN13:50〜 Mau P15:30〜 Keinemusik4. Mojave8:00〜 ウィーザー(Weezer)8:55〜 ヨー・ギャバ・ギャバ!(Yo Gabba Gabba!)9:55〜 サム・フェンダー(Sam Fender)11:15〜 Ivan Cornejo12:25〜 Hanumankind13:45〜 horsegiirL15:00〜 The Dare15:55〜 Barry Can't Swim × 2manydjs × salute5. Gobi8:05〜 グラス・ビームス(Glass Beams)9:15〜 バイアグラ・ボーイズ(Viagra Boys)10:05〜 Medium Build10:30〜 2hollis12:20〜 ダークサイド(DARKSIDE)13:40〜 ベス・ギボンズ(Beth Gibbons)15:00〜 Rawayana6. Sonora8:00〜 Judeline9:00〜 underscores9:45〜 Prison Affair10:10〜 ブロンド・レッドヘッド(Blonde Redhead)11:10〜 トゥゲザー・パンゲア(Together Pangea)12:30〜 VTSS13:50〜 El Malilla■3日目・4月15日(月)※日本時間まず期待したいのがXG。Saharaステージのトリを務めるのは日本人アーティストとして史上初の快挙。歴史が塗り替えられる瞬間となるだろう。ヘッドライナーのポスト・マローンと、Z世代の台頭を象徴するシャブージーは、ともにカントリーとヒップホップのクロスオーバーを体現。女性ラッパーの象徴として躍進するミーガン・ザ・スタリオン、ソロで登場するJENNIE(BLACKPINK)にも大きな注目が集まる。Mojaveでのベースメント・ジャックス、クラフトワーク、ティエストが続けて登場する時間帯は、ダンスミュージックの歴史を一望するような布陣。さらに、日本と深いつながりを持つジンジャー・ルート、フジロック出演のアミル・アンド・ザ・スニッファーズ、サマソニ出演のビーバドゥービーなど見逃せないアクトが目白押し。アフロレイヴを標榜するナイジェリアのスター、Remaも7月に「AFRO JAM」で初来日を控えている。1. Main Stage8:05〜 シャブージー(Shaboozey)9:25〜 ビーバドゥービー(beabadoobee)11:00〜 Junior H12:35〜 ミーガン・ザ・スタリオン(Megan Thee Stallion)14:25〜 ポスト・マローン(Post Malone)2. Outdoor Theatre8:00〜 MEUTE9:00〜 ケシ(Keshi)10:15〜 スティル・ウージー(Still Woozy)11:45〜 JENNIE13:10〜 ゼッド(Zedd)14:55〜 ポロ&パン(Polo & Pan)3. Sahara8:00〜 Interplanetary Criminal9:00〜 ベン・ベーマー(Ben Böhmer)9:50〜 Tom Breu10:00〜 Sammy Virji11:00〜 ボリス・ブレッチャ(Boris Brejcha)12:10〜 チェイス&ステイタス(Chase & Status)13:35〜 タイ・ダラー・サイン(Ty Dolla $ign)14:55〜 XG4. Mojave8:10〜 Muni Long9:25〜 Jessie Murph10:10〜 Fcukers10:40〜 レマ(Rema)12:00〜 ベースメント・ジャックス(Basement Jaxx)13:25〜 クラフトワーク(Kraftwerk)14:45〜 ティエスト(Tiësto)5. Gobi8:00〜 The Beaches9:00〜 Amaarae9:50〜 Hope Tala10:20〜 Mohamed Ramadan11:25〜 BigXthaPlug12:35〜 アルカ(Arca)13:55〜 アミル・アンド・ザ・スニッファーズ(Amyl and the Sniffers)6. Sonora8:10〜 Wisp8:55〜 Kumo 999:20〜 SOFT PLAY10:05〜 Bob Vylan10:30〜 サークル・ジャークス(Circle Jerks)11:40〜 ジンジャー・ルート(Ginger Root)13:05〜 Snow Strippers